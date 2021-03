El entrenador del París Saint Germain, Mauricio Pochettino, en una entrevista concedida a la AFP, afirmó este lunes que no sabe si en su camino se cruzará en el futuro la posibilidad de dirigir a la selección argentina. El estratega sudamericano, que prepara el partido de vuelta de octavos de final de Champions League contra el Barcelona, después de haber ganado por 4-1 en la ida en el Camp Nou, se hace eco en este sentido de un consejo que le dio uno de sus mentores en Newell’s Old Boys de Rosario, Jorge Griffa, que fue técnico de las categorías inferiores del club.

Pregunta: Con la carrera que está teniendo en Europa, su nombre aparece en ocasiones como un futuro seleccionador argentino, a medio o largo plazo. ¿Para cuándo?

Respuesta: “No lo sé. Hay muy buenos entrenadores argentinos, muchos jóvenes, como yo. Se tiene que dar una circunstancia, el timing va a ser importante. Jorge Griffa me decía que el fútbol te llevará donde el fútbol quiera, no donde tú quieras ir y que cuando el fútbol tome esa decisión tienes que estar preparado, por lo que hay que prepararse siempre para cualquier eventualidad. Sigo al pie de la letra esos consejos que me dio Jorge cuando era chico”.

P: Usted es uno de los últimos grandes nombres santafesinos que han surgido como entrenadores de élite, después de César Menotti, Marcelo Bielsa, el propio Griffa, Lionel Scaloni, Jorge Sampaoli, Gerardo Martino, Edgardo Bauza. ¿Por qué salen tantos entrenadores de élite, además de jugadores, en la provincia de Santa Fe?

R: “Han salido muchos entrenadores de Newell’s Old Boys. Y la influencia de Jorge Griffa y de Marcelo Bielsa ha tenido mucho que ver. Cuando hay educadores del nivel de Jorge Griffa y Marcelo Bielsa creo que los alumnos sobre todo aprenden de una forma correcta. Ellos son líderes, personalidades y caracteres que inspiran a la gente, que han inspirado a sus jugadores y en este caso nos hemos sentido todos afortunados de haber encontrado en estos grandes maestros la inspiración para después desarrollar nuestras carreras. Creo que ahí está el secreto, en ese liderazgo que sobre todo ellos transmitieron. Muchos de estos nombres han pasado por las manos de Jorge Griffa y Marcelo Bielsa”.

P: Justamente, a Mauricio Pochettino se le cataloga de alumno de Marcelo Bielsa por el estilo de juego. ¿Sigue en contacto con Bielsa?

R: “No soy amigo de él, soy más bien una persona afortunada de ser un jugador que ha estado muy vinculado, muy relacionado, con Marcelo, porque hemos pasado muchos años juntos. Tampoco me considero un discípulo, porque no he hecho formación con él. No me he formado con él como entrenador. Sí que he tenido una carrera donde hemos coincidido, donde he podido ser su jugador por muchos años. Para mí, ser un discípulo estamos hablando más de muchos exjugadores que se han ido a formar con Marcelo y han bebido de la fuente de él. Yo me he formado por otro camino. Me he formado como entrenador en España, en los cursos de la federación española. He tenido maestros como Xabier Azkargorta. He pasado más de dos años con él y he aprendido muchísimo. Me ha transmitido mucha experiencia, pero no me considero un discípulo de Marcelo”.





