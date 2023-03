Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez fueron los ganadores en la gala de los premios The Best de la FIFA. Como para ratificar que el gran mérito pasó por el título que Argentina levantó en el Mundial Qatar 2022, los integrantes de la ‘Albiceleste’ arrasaron en la noche de París. Semejante hecho llevó a Rodrigo de Paul a opinar que la ‘Scaloneta’ es la mejor selección que el país sudamericano ha tenido en toda su historia. Lamentablemente para el volante del Atlético de Madrid, sus declaraciones no cayeron bien a todos, en especial a Pedro Pasculli, quien se consagró en México 1986 junto a Diego Maradona.

“Que me perdonen, pero esta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones”, dijo de Paul en entrevista con TyC Sports. “Le ganamos al campeón de América (Brasil), al de Europa (Italia) y al del Mundo (Francia). Además, terminamos la Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia y en Perú y rompimos el récord de partidos invictos”, agregó al respecto.

En evidencia quedó que las palabras de De Paul no fueron del agrado de Pasculli. En diálogo con Radio Villa Trinidad 97.9 de Santa Fe, el exfutbolista respondió: “Hubo selecciones muy buenas. La de 1978 hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido”.

En la misma línea, Pedro Pasculli resaltó la campaña que tuvo a Carlos Salvador Bilardo como entrenador. “Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones”.

“Dice que esta Selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor Selección de la historia. ¿Cómo es eso? Entonces le falta el respeto a sus compañeros, entonces, no eran los mejores”, continuó Pasculli, quien cerró con un contundente mensaje.

“Nosotros fuimos los mejores en el 86′, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y a nuestra Selección. Lo invitaría a que repase un poco la historia”.

Pasculli fue campeón del mundo en México 1986 de la mano de Carlos Salvador Bilardo.





El campeón de 1986 vs. el de 2022





Con Diego Armando Maradona como su principal figura, los campeones del 86′ lograron seis victorias y un empate antes de levantar la Copa del Mundo ante Alemania. Los pupilos de Scaloni, liderados por Messi, 36 años más tarde, ganaron seis partidos y sufrieron una derrota en el debut.

Argentina se coronó en Qatar 2022 por tercera vez en su historia.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR