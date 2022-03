La eliminación de PSG de la Champions League generó una enorme molestia en la hinchada del equipo parisino. En su primera presentación tras decirle adiós a la competencia europea, Lionel Messi, Neymar y compañía fueron pifiados en el marco del partido por la Ligue 1 ante Burdeos.

La reacción de los fanáticos desde las tribunas del Parque de los Príncipes provocó distintas opiniones. Hubo quienes entendieron la respuesta de los seguidores, mientras que otros la cuestionaron. Desde Argentina, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, compartió su clara postura.

“En el fútbol, nada llama la atención. Nada llama la atención en el fútbol. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi también. Ahora no nos hagamos los patriotas. Porque he escuchado a mucha gente, pero nosotros (los argentinos) lo maltratamos bastante. antes de que renunciara a la selección, que después, gracias a Dios, se arrepintió y volvió. Pero acuérdense, tengamos memoria también”, declaró el ‘Muñeco’ en rueda de prensa.

El argentino enfatizó en que no está de acuerdo con los abucheos, pero entendió que es una forma de rechazar el duro momento deportivo del PSG.

“Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y, si tienen que reprobar reprueban de esa manera. Yo no lo comparto, para nada. Pero en el fútbol, esas cosas no me sorprenden”, sentenció Gallardo, luego del triunfo 4-0 sobre Gimnasia.

El siguiente desafío de River será el superclásico ante Boca Juniors, programado para este domingo 20 de marzo a las 5:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora argentina) en el Monumental de Núñez.









