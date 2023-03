Boca vs. Barracas Central se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 1 de abril por la fecha 9 de la Liga Profesional Argentina. El partido está programado para arrancar desde las 3:30 de la tarde (hora local) y 1:30 p.m. de Perú, bajo la transmisión LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales Star Plus. Para Bel ‘Xeneize’, el receso por la fecha FIFA no tuvo nada de tranquilidad. Y más allá de la ajustada victoria sobre Olimpo por Copa Argentina, el cimbronazo ocurrió el martes 28, cuando luego de una breve reunión, el Consejo de Fútbol le comunicó a Hugo Ibarra que dejaba de ser el entrenador del equipo. Por lo que Mariano Herrón, el DT de la reserva asumirá el cargo de forma interina en la visita al estadio Claudio Fabián Tapia. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Con Mariano Herrón en el banquillo, Boca visitará a Barracas.

Boca vs. Barracas Central: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Barracas Central: Andrés Desábato; Mauro Peinipil, Agustín Dattola, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz; Facundo Mater, Carlos Arce, Iván Tapia, Lucas Colitto; Ricardo Centurión y Bruno Sepúlveda.