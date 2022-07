Boca vs. Estudiantes (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Star Plus y ESPN / 6:30 p.m.) se enfrentan en el partido de la décima jornada de la Liga Profesional este domingo 24 de julio del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera. Los ‘xeneizes’ esperan poder celebrar con su gente y olvidar el mal resultado que consiguieron ante Argentinos. Sigue el minuto a minuto por Depor.com.

El ‘Negro’ Ibarra debe realizar modificaciones con respecto a la oncena que viene de perder por 2-0 contra Argentinos Juniors. Alan Valera se cuadrará en el medio campo por Jorman Campuzano. Del mismo modo, Juan Ramírez irá por Exequiel Zeballos. En ofensiva, Luis Ramírez va por el lesionado Darío Benedetto y Óscar Romero dejaría fuera a Nicolás Orsini.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Estudiantes por la Liga Profesional?

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Chile – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (25 de julio)

Los ‘Xeneizes’ están atravesando por una racha negativa de resultados. Sin contar la eliminación en octavos de la Copa Libertadores, el equipo de La Ribera ganó uno y perdió cuatro duelos en sus recientes presentaciones en el campeonato doméstico. En ese contexto, Hugo Ibarra, reemplazante de Sebastián Battaglia, quiere conseguir una alegría en casa.

En tanto, Estudiantes cortó una racha de cinco compromisos sin ganar (cuatro derrotas y un empate) en el torneo local. El elenco liderado por Ricardo Zielinski se impuso a Barracas Central por 3-1. De ese juego, el DT del ‘Pincha’ solo planea hacer un cambio y será en la defensa: Fabián Noguera por Jorge Morel.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Estudiantes por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Estudiantes deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Estudiantes: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Estudiantes: Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Emmanuel Más; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui; Manuel Castro, Benjamín Rollheiser, Pablo Piatti; y Leandro Díaz.

Boca Juniors vs. Estudiantes: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Estudiantes puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Estudiantes por la Liga Profesional?

