Desde el Jorge Luis Hirschi, Boca vs. Estudiantes se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este lunes 26 de agosto desde las 7:00 p.m. (hora peruana). En un encuentro válido por la jornada 12 de la Liga Profesional, los ‘Xeneizes’ visitan a un duro rival, buscando robarse tres puntos. Por el lado de los locales, quieren ganar para no descuidar la lucha por quedarse con el torneo profesional. La transmisión de este partido estará disponible en toda América Latina a través de las señales de TNT Sports, Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

Estudiantes se prepara para duelo ante Boca. (Video: Estudiantes)