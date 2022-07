Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 7 de la Liga Profesional de Argentina, este sábado 9 de julio desde la 1:30 p.m. (hora peruana) y 3:30 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de TNT Sports, ESPN, Star+(Star Plus) y ViX. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la dura eliminación de la Copa Libertadores, Boca Juniors retomará la competencia en la liga argentina, cuando visite a San Lorenzo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Pedro Bidegaín, conocido popularmente como El Nuevo Gasómetro.





¿A qué hora se juega el Boca Juniors vs. San Lorenzo?





Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:30 p.m.

España: 8:30 p.m.





Boca Juniors vs. San Lorenzo: canales del partido y cómo ver por TV





El Boca Juniors vs. San Lorenzo será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga argentina. El enfrentamiento se llevará a cabo en El Nuevo Gasómetro y será transmitido para Argentina, por TNT Sports, ViX y Star+(Star Plus). En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN, ViX y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Paramount+, TyC Sports Internacional y ViX





Boca Juniors vs. San Lorenzo: así llegan los equipos





Boca viene de perder por penales (6-5) ante el Corinthians en La Bombonera, una caída agónica que fulminó la ilusión de conquistar por séptima vez la Copa Libertadores y que al mismo tiempo detonó la salida del entrenador Sebastián Battaglia al no poder conseguir el gran objetivo del año.

Menos de 24 horas después de la eliminación, el ‘Xeneize’ anunció el final del vínculo con Battaglia, un histórico del club que ganó 18 torneos como jugador y otros dos en su ciclo como técnico (la Copa Argentina-2021 y la Copa de la Liga-2022), pero que chocó con el Consejo de Fútbol de Boca y de manera indirecta con el vicepresidente Juan Román Riquelme.

Tras la debacle copera, Battaglia se quejó por la falta de refuerzos.

“Tendríamos que haber sido más agresivos en el mercado de pases. Se nos fueron jugadores importantes y no pudimos reemplazarlos. Hubo cuestiones que debían resolverse y no se resolvieron”, dijo en una crítica que significó la rotura de su vínculo con los dirigentes.

Boca había comenzado la liga con buenos resultados, pero jugó sus últimos partidos con suplentes y sufrió dos derrotas, ante Unión (2-1) y Banfield (3-0), que le hicieron perder terreno.

Le es imperioso enderezar el timón en el torneo local antes de quedar demasiado lejos de los punteros Gimnasia y Newell’s (14 puntos), de los que se encuentra a cinco unidades.

El examen será el clásico ante San Lorenzo, otro grande de capa caída, que apenas ganó un partido en las primeras seis fechas del torneo y que lleva varias jornadas sin ganar en su casa, el Nuevo Gasómetro, pero que buscará aprovechar el mal momento de Boca para resarcirse con sus seguidores.





Boca Juniors vs. San Lorenzo: últimos diez enfrentamientos





Boca Juniors 1-0 San Lorenzo | 2022 | Torneo de Verano

Boca Juniors 0-2 San Lorenzo | 2021 | Liga de Argentina

San Lorenzo 0-2 Boca Juniors | 2019 | Liga de Argentina

Boca Juniors 3-0 San Lorenzo | 2019 | Liga de Argentina

San Lorenzo 1-1 Boca Juniors | 2018 | Liga de Argentina

Boca Juniors 2-2 San Lorenzo | 2017 | Torneo de Verano

San Lorenzo 1-2 Boca Juniors | 2016 | Liga de Argentina

Boca Juniors 2-0 San Lorenzo | 2016 | Amistoso

Boca Juniors 0-4 San Lorenzo | 2019 | Supercopa de Argentina

Boca Juniors 0-1 San Lorenzo | 2015 | Liga de Argentina





Boca Juniors vs. San Lorenzo: probables alineaciones





San Lorenzo: Augusto Batalla, Agustín Giay, Federico Gattoni, Gastón Hernández, Cristian Zapata, Nicolás Fernández Mercau, Jalil Elías, Siro Rosané, Nahuel Barrios; Ezequiel Cerutti e Iván Leguizamón. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra, Alan Varela, Pol Fernández, Oscar Romero, Juan Ramírez, Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Con información de AFP.





