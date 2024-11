Sigue la transmisión. Boca vs. Lanús enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 20 de la Liga Profesional. Las acciones serán el domingo 3 de noviembre, desde las 5:30 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina). El equipo dirigido por Fernando Gago necesita una victoria, al igual que los dueños de casa. La transmisión de este partido será a través de las señales de ESPN Premium y Disney Plus para América Latina. Cabe resaltar que, en el caso de Argentina, la transmisión también irá por TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del encuentro.

Boca Juniors se prepara para medirse ante Lanús. (Video: Boca Juniors)