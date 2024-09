Este viernes 14 de septiembre, River Plate vs. Atlético Tucumán se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS) por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina. El duelo, que se llevará a cabo en el Estadio Mâs Monumental, está programado para las 7:00 p.m. (hora peruana) y las 9:00 p.m. (hora argentina); además, será transmitido por la señal de TNT Sports para toda Argentina. ESPN y Disney Plus pasarán el cotejo para el resto de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. El ‘Millonario’ y el ‘Decano’ están obligados a sacar los tres puntos. Ten presente que podrás seguir el minuto a minuto, así como también todas las incidencias del encuentro, a través de la web de Depor.

River Plate enfrenta a Atlético Tucumán por la Liga Profesional Argentina. (Video: @RiverPlate)