Con la transmisión de FOX Sports Premium, River y Tucumán (EN VIVO | ONLINE | GRATIS | LIVE | EN DIRECTO) se ven las caras hoy en el estadio José Fierro, por la última jornada de la Superliga Argentina 2020. No te lo pierdas. Entéra de todas las incidencias, goles y video de mejores jugadas del duelo a través de la web Depor.com. Podrás disfrutar STREAMING de este vibrante encuentro en tierras ‘ché’, vía TNT, TyC Sports y Facebok Watch, a partir de las 19:00 horas en toda América Latina. Se viene partidazo por el título del torneo. ¿Lo conseguirá finalmente Marcelo Gallardo?

River intentará vencer este sábado a Tucumán para consagrarse campeón de la Superliga Argentina, un torneo esquivo al multicampeón entrenador Marcelo Gallardo, pero Boca Juniors, que está a solo un punto y recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata, todavía tiene esperanzas. En la vigésima tercera y última fecha, que comienza el viernes y finaliza el lunes, River Plate, líder con 46 puntos, visitará a Atlético Tucumán.

RIVER VS. TUCUMÁN: HORARIOS EN EL MUNDO

PAÍS HORA CANAL Perú 7:00 p.m. FOX Sports y TNT Sports México 6:00 p.m. FOX Sports Colombia 7:00 p.m. FOX Sports y TNT Sports Ecuador 7:00 p.m. FOX Sports y TNT Sports Argentina 9:00 p.m. TNT Sports Chile 9:00 p.m. FOX Sports y TNT Sports Brasil 9:00 p.m. FOX Sports España 1:00 a.m. (domingo) -

▷ Qué canal de TV transmitirá EN VIVO y directo el River-Tucumán

El fútbol argentino es transmitido en vivo y en directo hasta por tres señales: Fox Sports, TNT Sports, TyC Sports. Los tres canales TV llevarán la señal en vivo de este partido en directo.

▷ Qué radios por internet ONLINE transmiten el partido, River-Tucumán

Puedes escuchar el encuentro entre River y Atlético Tucumán en otras radios argentinas online como Cadena 3 - Viva La Radio, Radio Continental (AM 590), Radio Del Plata (AM 1030, Es de Todos) y Radio Rivadavia 630 AM.

¿CÓMO LLEGA RIVER A ESTE PARTIDO?

De los seis partidos por la Superliga que disputó este año, el Millonario ganó cinco y empató el último, ante Defensa y Justicia, por 1-1 en el Monumental. El miércoles, River Plate perdió por 3-0 ante Liga de Quito en Ecuador en la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores, con Matías Biscay en el banquillo por un cuadro de anginas que sufre Gallardo.

El ‘Muñeco’ está con reposo domiciliario desde el martes. Sin embargo, ante los ecuatorianos jugó un equipo alternativo con varios juveniles porque los habituales titulares se quedaron en Argentina para prepararse para la definición del campeonato.

Ante Atlético Tucumán, el delantero colombiano Rafael Santos Borré, el goleador del campeonato con 12 tantos, volverá al equipo titular tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

La alineación probable de River Plate para buscar el campeonato es la siguiente: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Con seis empates y tres derrotas en los últimos nueve partidos, Atlético Tucumán puede parecer un rival sencillo, pero el conjunto norteño es un equipo sólido, al que es difícil anotarle, y que este año tuvo parte de su atención en la disputa de las fases previas de la Copa Libertadores.

▷ ¿Cómo y dónde ver FOX Sports EN VIVO desde una app?

Fox Sports. Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado Fox Sports App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de la Copa Libertadores minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play. Los canales habilitados son Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3.

