River vs. Independiente se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 13 de la Liga Profesional Argentina. El choque se disputará en el estadio Mas Monumental desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora argentina). Los ‘millonarios’ son líderes y de la mano de Martín Demichelis quieren quedarse en lo más alto de la tabla de posiciones. El ‘Rojo de Avellaneda’ busca escalar posiciones ya que está ubicado en los últimos lugares. El choque podrá ser visto por la señal de TNT Sports, ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles en Depor.





El recuerdo de un River vs. Independiente. (Foto: Twitter / River)





River vs. Independiente: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Esequiel Barco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz; Salomón Rondón y Pablo Solari.

Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Joaquín Laso y Damián Pérez; Iván Marcone y Agustín Mulet; Mauricio Cuero, Matías Giménez y Javier Vallejo; Martín Cauteruccio.