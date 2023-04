River vs. Newell’s se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 12 de la Liga Profesional Argentina desde el estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa. El choque se jugará este domingo 16 de abril desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora argentina). El cuadro ‘millonario’ parte como favorito por su presente futbolístico, aunque el equipo de Rosario tendrá la dura prueba de ganar como locales. El choque podrá ser visto por la señal de ESPN, STAR Plus y TNT Sports. No te pierdas los detalles y el minuto a minuto en Depor.





El golazo de Matías Suárez. (Video: Liga Profesional)





River vs. Newell’s: probables alineaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz, José Paradela; Pablo Solario y Miguel Borja.

Newell’s: Hoyos; Mendez, Velasquez, Ditta, Ortiz; Martino, Sforza, Montenegro, Portillo; Reasco, Pérez Tica.