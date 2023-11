River vs. Rosario Central se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE) por la jornada 13 de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se llevará a cabo este sábado 11 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito y arrancará desde las 6:30 de la tarde (hora argentina, dos menos en Perú), bajo la transmisión de los canales TNT Sports, ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue todos los detalles de este partidazo en Depor.

El ‘Millonario’ llega a este partido tras perder por 1-2 ante Huracán en el estadio Más Monumental. Fue un duro golpe porque significó cortar su racha de victorias en casa. Ahora tiene la mirada puesta en conseguir puntos en un ambiente hostil y quedar a pocos puntos de sellar su pase directo a los cuartos de final de la competencia.

El equipo dirigido por Martín Demichelis se ubica en el primer lugar de la Zona A con 23 puntos; mientras que Independiente, su principal perseguidor, está un punto por debajo. No obstante, no puede confiarse porque Huracán y Banfield, salvado recientemente del descenso, lo siguen de cerca con 20 y 19 puntos, respectivamente.

Desde Argentina informan que el DT del ‘Millo’ está pensando en el regreso de Nicolás de la Cruz al once inicial. El uruguayo estaría en lugar de Nacho Fernández, y Rodrigo Aliendro seguiría conformando el doble cinco con Enzo Pérez. En cuanto a la zona ofensiva, Demichelis seguiría apostando por el venezolano Salomón Rondón.

Rosario Central, por su parte, llega a este partido luego de empatar 1-1 con Barracas Central. De esta forma, se afianzó en el cuarto lugar de la tabla anual, que da la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El objetivo de Miguel Ángel Russo, DT del ‘Canalla’, es aumentar su invicto de local, que ya lleva 27 partidos, récord mundial. Se viene un partidazo.

¿En qué canales ver River vs. Rosario Central?

El partido entre River y Rosario Central, programado para el sábado 11 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito, será transmitido por las señales de TNT Sports, ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

¿A qué hora juegan River vs. Rosario Central?

Este partido entre River y Rosario Central está programado para el sábado 11 de noviembre desde la 4:30 p.m. según el horario peruano, tanto como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 6:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 5:30 p.m., mientras que en México a las 3:30 de la tarde.

River vs. Rosario Central: ¿dónde se juega?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR