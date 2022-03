Argentina vs. Venezuela se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el marco de la jornada 17 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo este viernes 23 de marzo y arrancará desde las 06:30 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina). No te pierdas la transmisión por las señales de TyC Sports, TV Pública y Movistar Deportes para todos los países de América Latina. Engánchate también al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.com.

La clasificada selección argentina pone en juego un invicto de 29 partidos y prueba futbolistas frente a una eliminada Venezuela , en la penúltima fecha de la clasificatoria sudamericana.

Más de 50.000 hinchas colmarán las tribunas del estadio La Bombonera, en Buenos Aires, para dar de nuevo apoyo a un equipo que logró entrar en sus corazones, con el imán de la presencia de Messi, recuperado de un estado gripal.

Argentina vs. Venezuela: horarios en el mundo

• Perú – 6:30 p.m.

• Uruguay – 8:30 p.m.

• Colombia – 6:30 p.m.

• Ecuador – 6:30 p.m.

• Chile – 8:30 p.m.

• Brasil – 8:30 p.m.

• México – 5:30 p.m.

• Bolivia – 7:30 p.m.

• Venezuela – 7:30 p.m.

• Argentina – 8:30 p.m.

• España – 00:30 a.m. (25/03)

• Estados Unidos (Los Ángeles) – 4:30 p.m.

• Estados Unidos (Nueva York/Miami) – 7:30 p.m.

• Paraguay – 8:30 p.m.

La Vinotino, bajo la dirección técnica del argentino José Pekerman, llega motivada por un proceso, iniciado en enero, destinado a sentar las bases de una escuadra que pueda clasificarse al Mundial de 2026, que coorganizarán Canadá, México y Estados Unidos. Hasta ahora, Venezuela es la única selección de Sudamérica que nunca jugó una copa del mundo.

Argentina viene de vencer a Chile de visita 2-1 y a Colombia de local 1-0 en la doble fecha anterior, disputada a fines de enero y principio de febrero, en la cual los venezolanos golearon de locales 4-1 a Bolivia y cayeron por igual resultado frente a Uruguay en Montevideo.

Con la mente puesta en Qtatar 22022, Scaloni declaró: “Es evidente que a nosotros nos interesa jugar con selecciones que no son sudamericanas. Pero los amistosos son pocos y este año el tiempo de preparación al Mundial es bastante ridículo. Hay que usar los partidos de buena prueba”.

La Albiceleste está segunda en la tabla con 35 puntos, detrás de Brasil que suma 39, y la Vinotinto se encuentra en el fondo con 10 puntos.

Argentina vs. Venezuela: canales de TV

• Argentina – TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

• Bolivia – Tigo Sports 2

• Brasil – SporTV

• Colombia – Caracol Play

• México – Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

• Paraguay – GEN

• Perú – Movistar Play

• España – #Vamos, Movistar Plus

• Estados Unidos – Fubo Sports Network

• Uruguay – VTV+

Argentina vs. Venezuela: probables alineaciones

Argentina: Franco Armani - Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios - Lionel Messi, Joaquín Correa o Julián Álvarez, Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Wuilker Faríñez - Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Miguel Navarro - José Martínez, Yangel Herrera, Darwin Machís, Rómulo Otero, Jefferson Savarino - Salomón Rondón. DT: José Pekerman.





