TyC Sports EN VIVO GRATIS AHORA, sigue el Argentina vs. Colombia por STREAMING duelo por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 desde el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba (Argentina), desde las 20:30 horas (en Argentina). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO en la web de Depor. Minuto a minuto, goles y más.

La Selección Argentina llega con el ánimo a tope luego de vencer 2-1 a Chile en Calama por las Eliminatorias Qatar 2022. Un triunfazo, no solo porque lo hicieron en condición de visita o sin Lionel Messi (que tampoco estará para este choque), sino porque lo consiguieron ya con el boleto en mano a Qatar 2022.

Ahora la ‘Albiceleste’ llega a este choque con 32 puntos y en el segundo lugar, pero con importantes bajas en el once titular. Un problema que Scaloni tendrá que resolver, pues no solo no cuenta con Messi, sino con otros cuatro titulares.

Frente a Colombia, los argentinos no contarán con Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi. Todos ellos fueron amonestados frente a Chile y quedaron suspendidos para el choque ante los colombianos.

Pese a estar ya clasificada, Argentina buscará mantener su racha de 28 encuentro sin conocer la derrota. Su última caída fue ante la Selección de Brasil en la Copa América 2019.

Argentina vs Colombia: horarios por país

Perú: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Chile: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

México y Centroamérica: 17:30 horas

Estados Unidos (este): 18:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 15:30 horas

Por su parte, Colombia llega golpeada tras perder de local en Barranquilla ante Perú, y comprometió sus chances de clasificación. Los de Reinaldo Rueda marchan sextos con 17 puntos, a 3 unidades de la cuarta colocación que da cupo directo a la próxima Copa del Mundo.

Y además, los colombianos harán frente a un terrible déficit: no logran marcar un gol oficial hace seis jornadas. Esto se ha traducido en la necesidad de la ‘Tricolor’ de ganar en Córdoba, sino quiere comprometer aún más sus chances de ir a Qatar a fin de año.

¿Cómo ver en TyC Sports Argentina vs Colombia?

Para disfrutar de TyC Sports en directo puedes acceder a play.tycsports.com y, de esa manera, lograr vivir en vivo el encuentro. Si aún no tienes una cuenta registrada, puedes hacerlo de manera gratuita en simples pasos e introducir la de tu cable operador.

De igual manera, si cuentas con Cablevisión bastará con marcar el canal 622 en su versión estándar. Para observar el duelo en alta definición deberás elegir el canal 101.

TyC Sports es la señal de TV que transmitirá el partido entre Argentina vs. Colombia en territorio ‘Albiceleste’. Por otro lado, si te encuentras en Colombia, lo podrás sintonizar vía DirecTV y Caracol TV.

Es posible ver el Argentina - Colombia por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

Argentina vs Colombia: alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Nicolás González o Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Oscar Murillo o William Tesillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

