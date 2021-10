Mira en TyC Sports en directo, el choque Argentina vs Paraguay EN VIVO este jueves 7 de octubre, en el marco de la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Sigue la transmisión del partido por la App de TyC Sports totalmente gratis desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora local). Mira las principales incidencias online por el MINUTO A MINUTO de Depor.com.

El equipo de Lionel Scaloni llegará entonado tras conseguir dos victorias en la última fecha triple (el duelo frente a Brasil no se jugó) y erigirse como el único perseguidor de Brasil en la tabla.

Luego de la Copa América, la ‘Albiceleste’ parece haber encontrado al fin la armonía que buscaba desde hace tiempo, y que tanto anhelaban con un buen funcionamiento y la mejor versión de Lionel Messi.

Argentina vs. Paraguay: horarios del partido por Eliminatorias Qatar 2022

Argentina: 20:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Perú: 18:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Argentina tuvo este martes su segundo entrenamiento, el primero con el plantel completo tras el arribo de Lionel Messi. ‘Leo’, Ángel Di María y Leandro Paredes, provenientes del PSG, arribaron y participaron por la tarde del entrenamiento que se realizó en las instalaciones que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por su parte, con 11 puntos y dos partidos sin perder, Paraguay tratará de hacer respetar la casa frente a Lionel Messi y compañía. Cabe destacar que se encuentran a solo dos puntos del codiciado quinto lugar.

Los dirigidos por Eduardo Berizzo tratarán de estirar su buena racha, pues vienen de conseguir cuatro puntos de la última fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿Cómo ver el Argentina vs Paraguay en TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Paraguay por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

Aquí podrás ver partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 como el Argentina vs Paraguay, sino todo tipo de contenido para el público en general.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.