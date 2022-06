Conoce en qué canales y horarios ver el partido Boca vs Central Córdoba (SdE) EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 2 de la Liga Profesional Argentina en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero desde las 6:30 p.m. (hora peruana) este domingo 12 de junio. En territorio argentino se jugará desde las 8:30 p.m. La transmisión estará a cargo de ESPN, STAR Plus, TNT Sports, TyC Sports y FOX Premium. Sigue AQUÍ las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Engánchate también a las redes sociales de la AFA, y equipos de Boca vs Central Córdoba.

Así formarían Boca vs Central Córdoba:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Central Córdoba: Toselli; Gómez, Pereyra, Di Benedetto, Bay; González Metilli, Soraire, Linares, Martínez, Argañaraz y López.

Así motiva y agradece Boca a su hinchada. (Video: Boca Juniors)





