Boca vs Platense EN VIVO: horarios y canales por TNT Sports, ESPN y STAR Plus.

Boca vs. Platense se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 2 de junio por la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López de la localidad de Buenos Aires. El partido está programado para las 2:30 de la tarde (hora argentina y 12:30 en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TNT Sports, ESPN, STAR Plus, AFA y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Boca Juniors se alista para su siguiente desafío en el fútbol argentino. (Video: Boca Juniors)

Boca vs Platense: alineaciones posibles

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula o Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Platense: Cozzani; Saborido, Vázquez, Picco, Suso, Lisandro Montenegro; Juárez, Gómez; Ocampo; Martínez, Pellegrino.