Los problemas siguen en la vida de Wanda Nara y ahora su hijo se sumó a la negativa de su posible nueva relación tras subir, en redes sociales, una publicación contra L-Gante. Sumado a ello, dejó de seguir a su madre en Instagram como parte de la protesta y esta decisión ha dado la vuelta en redes sociales. El chico, de 13 años, es producto del matrimonio de la argentina con Maxi López.

Un solo mensaje bastó para dejar en claro su postura respecto de la novedades afectivas de su mamá, quien se encuentra en Argentina participando del programa de TV ‘Quién es la máscara’. El niño está en Turquía junto a Mauro Icardi formándose en las divisiones menores de Galatasaray.

Valentino subió una storie en la red social en la que etiquetó al cantante y lo llenó de emojis de payasos. Todo esto luego de que L-Gante afirme en una entrevista estar “conociendo” a Wanda Nara. Al parecer las declaraciones del cantante no han caído nada bien para la familia de la polémica.

El pequeño Valentino está en Turquía junto a Mauro Icardi. El chico debutó hace una semana en las divisiones inferiores del equipo de Galatasaray, que pertenece a la liga turca. El mayor de los López es delantero al igual que Maxi e Icardi. Maxi López, su padre, se encuentra enfocado en el embarazo de su nueva pareja.





El post de Valentino López

L-Gante (Elías Valenzuela) dedicó una canción a la empresaria y también se hizo pública las imágenes de la cumbia 420, entonándola en uno de sus shows recientes del último fin de semana. El mensaje más directo es que habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos o sus rupturas son muy recientes, tal como es el caso de ellos dos: ella se separó recientemente de Mauro Icardi y él, por su parte, de Tamara Báez.

“Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción.





