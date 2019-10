‘Pollo’ querido, ¿qué pasó? El ‘fail’ del narrador en transmisión de FOX Sports [VIDEO]

Minuto 22 del partido de River Plate vs. Patronato. Los ‘Millonarios’ iban al ataque en busca de tres puntos en la Superliga Argentina y en un momento el ‘Pollo’ Vignolo aprovechó para mandarle un saludo al ‘Pity’ Martínez, quien “seguro” estaba viendo la transmisión del duelo a través de la señal de FOX Sports. Lo que no contaba el narrador era que el ex jugador de River no podía estar observando el encuentro, dado que había juego del Atlanta United.



El video no ha tardado de viralizarse en las redes sociales. El saludo del ‘Pollo’ queda sin efecto, dado que el ‘Pity’ Martínez estaba en el banco de suplentes en el partido del Atlanta United por la última jornada de la MLS. El cuadro norteamericano ganó 3-1 a New England Revolution y terminó en el segundo lugar de la Conferencia Este en Estados Unidos.



¿Qué habrá pensado el ‘Pollo’ luego de salir de cabina? Bueno, errores cometemos todos, pero para la próxima ocasión mirar si hay fútbol en América del Norte para no cometer ‘blooper’ como el que sucedió este domingo en la TV de Argentina. A veces pasa, ‘Pollo’.



River derrotó 2-0 a Patronato con un doblete de Rafael Santos Borré. El ‘Pollo’ narró ambos goles, pero el ‘Pity’ tendrá que verlos por YouTube. Imposible que haya sido en vivo.



El ‘fail’ del ‘Pollo’ Vignolo en transmisión de River Plate. (Video: FOX Sports)

