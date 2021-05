YouTube nunca deja de sorprendernos con sus virales. En la red social hemos visto de todo en materia de fútbol: enormes golazos, grandes asistencias y lujos de distinto tipo. Aunque, lo que en estos momentos destaca en la mencionada plataforma es el video del fuerte cruce en vivo entre Christian Martin y Germán Paoloski, los periodistas argentinos de ESPN que el lunes se convirtieron en los protagonistas de la noticia.

Tal como se ve en el video que es viral en YouTube y otras redes sociales, Martin, quien hace los enlaces desde la ciudad de Mánchester (Inglaterra), le reclamó a Paoloski por el largo tiempo que utilizó antes de darle el pase para un informe sobre el ‘Kun’ Agüero.

El conductor de ‘F360′ había estado en un acalorado debate con Gustavo López, otro de los presentadores, sobre el papel de Marcelo Bielsa en Leeds United. Semejante situación molestó a Martin, que no dudó en expresarlo desde el primer segundo del enlace.

“Chris querido, te mando un abrazo, te agradezco, ahora vamos a ver parte de la nota que le hiciste al Kun ayer y, como siempre, gracias por estos minutos”, comenzó diciendo Paoloski, a lo que Martin respondió: “Gracias por la paciencia de escuchar la pirología y el debate interminable. Te cantaban acá que estaba esperando”.

“Si no querés salir no salgas, no pasa nada, no te quiero obligar. Pero tampoco podemos hacer lo que vos quieras todo el tiempo. Es un programa de televisión”, contraatacó. “No, no lo hicieron nunca; al contrario”, cuestionó Martin.

“Bueno, listo, un abrazo Christian. Gracias, eh”, dijo Paoloski una vez el reportero salió del aire. Al final, Germán lanzó el comentario más picante de la tarde: “Qué bien, me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más al aire a Christian Martin, hagamos eso, más fácil”.





