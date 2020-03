Dicen que en épocas donde no hay fútbol globalizado, cualquier gol se hace viral. No es el caso del golazo de Óscar Romero en el San Lorenzo vs. Patronato por Copa de la Superliga Argentina 2020.

La ‘pepa’ que se mandó el volante paraguayo es para enmarcar. Sobre el final del segundo tiempo, el también jugador de la Selección de Paraguay vio cómo el arquero rival se encontraba varios metros salido de su portería para mandar el balón al fondo de la red.

En un partido que se presentó sin mayores complicaciones para el cuadro de San Lorenzo, Romero puso la cereza del pastel a un Patronato que se volcó en busca del empate.

El triunfo es importante para el arranque de la Copa de San Lorenzo, teniendo en cuenta que el fútbol en Argentina se podría paralizar como medida para frenar el avance del coronavirus.

Por otro lado, Boca Juniors también arrancó con pie derecho. El ‘Xeneize’ se mandó con un 4-1 sobre Godoy Cruz del peruano Cartagena en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El saludo improvisado de los jugadores en Brasil tiempos de coronavirus. (14/03/2020)