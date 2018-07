De Ricardo Centurión conocemos, hasta el hartazgo, que es un jugador de comportamiento muy polémico. Sin embargo, tal como se ve en un video viral de YouTube , de su propia boca nunca habíamos oído de su gusto por las armas, la vez que consumió drogas y el día que se atrevió a saltarse un control policial.

El crack de Racing Club contó en el programa PH (Podemos Hablar) la dura infancia que tuvo que atravesar en una villa de Argentina entre armas y drogas, aunque no tuvo problemas en reconocer su gusto por las primeras.

"Me gustan las armas. Me jugó muy en contra. La primera foto que me saqué con un arma fue antes de ser profesional. Cuando fui profesional empezó a circular la foto. Después la otra foto que estaba en la casa de un amigo con una ithaca doble caño, me saqué la foto y no me acuerdo a quién se la mandé. Otra vez me mataron. Me gustan las armas. Si me criaba con un yate, me sacaba fotos con un yate. Jamás cometí un delito porque sabía que después llegaba a mi casa y cobraba", cuenta Centurión en un video que ya circula en YouTube.

En la misma entrevista, que ya es todo un viral en YouTube, Ricardo Centurión reveló que en sus primeros años de carrera, consumió marihuana. Sin embargo, el hecho de tener que pasar constantes controles de dopaje hizo que desistiera del uso de la mencionada droga.

"Cuando debuté en primera, que me llegó todo junto, agarré marihuana. Hoy en día tenés controles antidoping que te puede caer sorpresa, quizás te cae en la semana y si lo hiciste es una mancha que no te la sacás más. Antes era uno por semana y te podías mandar un blooper", contó el futbolista en YouTube.