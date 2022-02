Más allá del resultado del empate agónico del Barcelona por 2-2 ante el Espanyol, el partido tuvo la polémica de los gestos y palabras que tuvo el defensor uruguayo Ronald Araújo del equipo azulgrana, contra el banquillo del equipo local y también contra sus hinchas.

La transmisión logró captar el momento donde el zaguero hacía un gesto de pulgar para abajo con el número 2, en referencia al descenso del Espanyol. Lo hizo en reiteradas ocasiones contra el banquillo del equipo rival y en un momento contra los hinchas en las gradas, quienes también respondían a lo hecho por el futbolista.

Sabiendo que la acción fue polémica, el uruguayo se manifestó con un mensaje en sus redes sociales: “Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido”.

En conferencia de prensa, el técnico del Barcelona ya había hablado acerca del asunto: “No lo he visto. Tenemos que respetar al contrario, al árbitro, a la afición rival... hay que ser respetuosos siempre, pero la tensión te puede a veces... pero pido perdón. Si ha pasado eso, no puede pasar”.

El objetivo: Champions

Barcelona consiguió un punto que permite a los azulgrana recuperar la cuarta ubicación que da el cupo a la próxima Champions League, en una temporada que inició con Ronald Koeman, pero que debido a los malos resultados, tuvo que dejar su cargo.

El próximo encuentro del Barcelona por la Liga, será el 20 de febrero en condición de visita ante el Valencia, pero antes, el 17 del mismo mes, enfrentará en casa al Napoli, por la Europa League.