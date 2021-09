Atlético de Madrid vs. Porto se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la primera jornada del Grupo B de la Champions League, este miércoles 15 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Wanda Metropolitano. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de Fox Sports 2.

El partido donde los dirigidos por Diego Simeone recibirán al Porto, corresponde al Grupo B de la Champions League. Atlético de Madrid afronta la Champions League con la ilusión de llegar nuevamente a una final. Son los actuales campeones de LaLiga y comparten la punta con el Real Madrid.

Teniendo en el plantel a Luis Suárez, Griezmann y Joao Félix, los hinchas del Atlético de Madrid esperan que los tres puntos se queden en casa y afirmar el camino en un grupo complicado que lo completan el Liverpool y AC Milan.

En el lado de la visita, el Porto marcha en la cuarta ubicación del torneo local, solo a cuatro puntos del líder, Benfica. El equipo dirigido por Sergio Conceicao sabe que no es uno de los favoritos para clasificar a octavos de final, pero irán por la sorpresa en España.

Atlético de Madrid vs. Porto: horarios en el mundo

Perú – 14:00 horas

Colombia – 14:00 horas

Ecuador – 14:00 horas

México – 14:00 horas

Chile – 15:00 horas

Paraguay – 15:00 horas

Venezuela – 15:00 horas

Bolivia – 15:00 horas

Argentina – 16:00 horas

Uruguay – 16:00 horas

Brasil – 16:00 horas

España – 21:00 horas

¿Qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. Porto?

Fox Sports 2 será el canal que transmitirá el encuentro de Champions League donde el Atlético de Madrid buscará ganar de local, luego de sus dos empates seguidos en la edición anterior ante el Lokomotiv y el Bayern Múnich.

En la previa del encuentro, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone dejó en claro que su estilo de juego no ha cambiado: “No he variado mucho en mis formas. Siempre me he tomado tiempo para pensar. Con la plantilla que tengamos, siempre me manejo de la misma manera”.

“No pienso más allá del partido de mañana. El camino se hace andando. Conocemos la competencia y sabemos las dificultades que va a haber debido al gran equilibro del grupo donde vamos a competir”, agregó el ‘Cholo’.

Atlético de Madrid nunca ha ganado una Champions League, mientras que el Porto sí lo consiguió en dos ocasiones, la última en la temporada 2003-04, venciendo en la final al Mónaco.





