¿Podrán convencerlo? Arthur Melo repite públicamente que seguir en Barcelona por mucho más tiempo es su prioridad, sin embargo, Juventus está interesado en hacer negocios con el club catalán por el mediocampista brasileño, consciente de que una contundente propuesta haga cambiar de parecer al exjugador de Gremio.

Fabio Paratici, director deportivo de la poderosa institución italiana, fue consultado sobre el posible intercambio entre el futbolista azulgrana y Miralem Pjanic, dejando en claro que las negociaciones con la entidad española están abiertas, más que nunca por la pandemia de covid-19 y sus efectos en el fútbol.

“Estamos hablando con el Barça como lo hacemos con el resto de grandes clubes porque será un verano particular. Necesitamos ideas, acuerdos con trueques y algo nuevo en el próximo verano para el mercado de fichajes”, señaló el dirigente de la ‘Vieja Señora’ en declaraciones difundidas este domingo por Sky Sport, reconociendo el interés en Arthur y la probabilidad de la operación de manera indirecta.

Paratici también se refirió al caso de Paul Pogba, quien difícilmente saldrá de Manchester United para volver a jugar con los ‘Bianconeri’. “Es un fantástico futbolista. Sabemos que es un campeón, pero algo cambiará después de la crisis del coronavirus porque ahora jugadores de nivel como Paul tendrán menos clubs que le podrán garantizar un salario tan alto”, agregó.

Arthur Melo, que sí se adapta a los planes y realidades de la Juventus, reafirmó hace unos días que prefiere seguir en LaLiga española, aunque admitió que “el supuesto interés de grandes clubes”, como el que convenció a Cristiano Ronaldo para dejar Real Madrid, “siempre es un halago para cualquiera y una señal positiva”.

“Mi mente solo está en jugar aquí muchos años. Barcelona es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo, por encima de cualquier otra cuestión. Cada día me siento más cómodo y bien aquí, en el equipo, en el club y en la ciudad. También me encanta tanto la gente como la cultura de aquí y siento mucho apoyo de la afición”, señaló el volante de 23 años, quien está en la mira de Maurizio Sarri.

