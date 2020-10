Sergiño Dest vive un sueño hecho realidad tras fichar por Barcelona, donde empieza a sentirse cómodo junto a las grandes estrellas del conjunto catalán. Conocer a Lionel Messi fue una experiencia inolvidable, reconoció el lateral antes de su debut con el equipo de Ronald Koeman, aunque la comunicación entre ambos no haya sido clara.

El defensor estadounidense habló con entusiasmo sobre su primer encuentro con la ‘Pulga’, a pesar de las complicaciones que tuvo para dialogar con el astro argentino.

“Messi no habla en inglés, pero fue muy especial conocerlo. Si soy honesto, no sé lo que me dijo, pero ambos sonreímos. Todo debe estar bien, ¿no?”, reveló el exjugador del Ajax el fin de semana pasado a la cadena NOS, en la antesala de su estreno con camiseta azulgrana.

Lo más importante será comprender a Messi en la cancha, remarcó Dest. “Es el mejor jugador de todos los tiempos, será maravilloso jugar con él. Me quedaré sin aire en los pulmones por él”, anticipó.

El carrilero diestro también explicó por qué prefirió a Barcelona entre otros clubes interesados, como Bayern Múnich.

“Siempre he soñado con jugar en el Barça. Ronaldinho es mi ídolo y una leyenda en este club. Cuando me enteré del interés del Barça, no tuve que pensarlo dos veces”, detalló.

Sergiño Dest debutó oficialmente este domingo contra Sevilla en LaLiga y se convirtió en el primer estadounidense en jugar por el cuadro ‘culé’.

“Estoy muy contento con el debut y con la confianza que me ha dado Koeman. Espero poder tener más minutos en los próximos partidos del equipo”, dijo luego de reemplazar a Jordi Alba y cumplir 15 minutos de juego.