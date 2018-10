Azulgranas vs. Neroazurris por Champions League vía Facebook Live | Barcelona vs. Inter EN VIVO vía Facebook Live Streaming juegan hoy 24 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora Perú, México y Colombia); 4:00 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 9:00 p.m. (hora España) por la tercera jornada del grupo B de la Champions League vía ESPN para todo Latinoamérica. Para ver fútbol en vivo de este encuentro y otros partidos del torneo internacional también puedes optar por servicios streaming para no perderte el resumen, estadísticas, videos de las mejores jugadas y los goles del partido en directo. Además, Depor traerá toda la información antes, durante y después del crucial choque que está en sus etapas finales.

Barcelona vs. Inter será un duelo atractivo para los amantes del fútbol. El Camp Nou se vestirá de gala para recibir a dos de los mejores clubes de Europa donde los ‘Azulgranas’ y los ‘Neroazurris’ buscarán su tercer triunfo consecutivo en la Champions League para terminar la primera ronda con un puntaje perfecto.

BARCELONA VS. INTER EN VIVO: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Barcelona : ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Lenglet, Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Rafinha, Arthur, Suárez.





: Inter de Milán : Handanovic, Joao Miranda, D’Ambrosio, Skrinar, Perisic, Candevra, Borja Valero, Asamoah, Vecino, Brozovic, Icardi.





: Árbitro : Ovidiu Hategan (ROU)





: Ovidiu Hategan (ROU) Estadio : Camp Nou





: Camp Nou Horario: 14:00 (PER-MEX-COL), 16:00 (ARG-CHI-BRA), 21.00 (ESP), 19:00 (GMT).

Barcelona saldrá al Camp Nou si su gran estrella Lionel Messi, quien se rompió el radio de su brazo derecho en el último encuentro de la Liga Santander contra el Sevilla y estará tres semanas de baja. Sin el astro de Rosario, los culés afrontarán esta primer semana en la que, además de jugarse el liderato contra el Inter en la Champions League , recibirá al Real Madrid en el clásico liguero.

En el Camp Nou, Barcelona intentará hoy sumar su tercera victoria consecutiva en esta Champions League a costa del conjunto italiano, que también ha vencido en sus dos primeros duelos europeos, aunque por la mínima (2-1 al Tottenham y 1-2 al PSV). Pero la del crack argentino no será la única baja del conjunto ‘azulgrana’, que sigue sin poder contar con los lesionados Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen. Gerard Piqué y Clément Lenglet continúan como únicos centrales sanos de la plantilla, por lo que repetirán titularidad este 24 de octubre.

La otra cara de la moneda, el Inter de Milán , también afronta el partido con una baja sensible, la del belga Radja Nainggolan, su líder en el centro del campo y que se lesionó en el tobillo izquierdo en el último derbi contra el Milan. Tras ganar sus dos anteriores encuentros, el conjunto italiano intentará sumar los primeros puntos de su historia en el Camp Nou, un estadio del que siempre salió derrotado, con un balance de seis goles recibidos y cero marcados.

El conjunto del técnico Luciano Spalletti llega en forma a la cita, tras ganar en el último minuto el derbi contra el Milan (1-0), aunque la euforia por doblegar a su histórico rival fue amargada por la lesión de Nainggolan. El capitán del Inter buscará prolongar su racha goleadora en el Camp Nou y liderará la delantera en un tridente integrado por el croata Ivan Perisic, que apunta a la titularidad pese a salir tocado del derbi, y Matteo Politano, rápido extremo zurdo.

BARCELONA VS. INTER: DECLARACIONES

El técnico Ernesto Valverde reconoció hoy que la baja por lesión de Leo Messi le condiciona a la hora de preparar el partido de este miércoles ante el Inter. "Claro que nos condiciona el hecho de que no esté Leo pero al mismo tiempo es un reto para nosotros el poder suplirlo y sacar los partidos adelante. Lo vamos a echar de menos, pero queremos echarlo de menos ganando", subrayó.

El técnico del Barcelona entiende que se hable de 'Messidependencia' tratándose del mejor del mundo y reconoció que no puede haber "ningún jugador que asuma la responsabilidad" en el equipo que tiene el astro argentino. "Eso ha de ser cosa de todo el conjunto", precisó.

"Tenemos jugadores que pueden jugar en su posición y también posibilidades de cambiar el esquema", apuntó, deslizando la opción de cambiar el 4-3-3 por un no tan habitual 4-4-2 colocando un hombre más en el centro del campo.

Por otro lado, el argentino Mauro Icardi habló en conferencia de prensa y dijo estar “muy tranquilo y concentrado" en los objetivos que tiene con la escuadra italiana. "Las ofertas llegan siempre, pero hoy en día no pienso en salir de Milán, estoy muy tranquilo y concentrado con el objetivo de jugar la Champions y que la imagen del Inter mejore. Soy capitán y estoy orgulloso de defender estos colores, nunca me planteé salir", afirmó.

Respecto a Lionel Messi, señaló: "La reacción tras conocer la lesión de Messi fue de lástima, porque es muy bonito jugar contra grandes jugadores, pero es una suerte que no esté e intentaremos aprovecharlo", dijo.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE BARCELONA

26/09/18: Leganés 2-1 Barcelona – Liga Santander

29/09/18: Barcelona 1-1 Athletic Club – Liga Santander

03/10/18: Tottenham 2-4 Barcelona – Champions League

07/10/18: Valencia 1-1 Barcelona – Liga Santander

20/10/18: Barcelona 4-2 Sevilla – Liga Santander

ÚLTIMOS PARTIDOS DEL INTER

25/09/18: Inter 2-1 Fiorentina – Serie A

29/09/18: Inter 2-0 Cagliari – Serie A

03/10/18: PSV 1-2 Inter – Champions League

07/10/18: SPAL 1-2 Inter – Serie A

21/10/18: Inter 1-0 Milan – Serie A

BARCELONA VS. INTER: HORARIOS Y DONDE VER TV EL PARTIDO

FECHA, HORA Y CANALES DE IDA Y VUELTA

Barcelona vs Inter juegan hoy 24 de octubre en el Camp Nou de Catalunya desde las 2:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y México), 4:00 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 9:00 p.m. (hora de España). El partido de vuelta será en el Giuseppe Meazza de Milán el 6 de noviembre desde las 2:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y México), 4:00 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 9:00 p.m. (hora de España).

