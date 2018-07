Bayern Munich vs Juventus chocan este miércoles EN VIVO y EN DIRECTO en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia por una nueva fecha de la International Champions Cup 2018 . El partido, que está programado para las 18:05 (hora peruana y colombiana), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN. Sigue las incidencias y goles a través de Depor.com.

Sin Cristiano Ronaldo, Juventus va por un buen debut en esta pretemporada que inicia en Filadelfia. Ahí, los dirigidos por Massimilaino Allegri se medirán ante un Bayern Munich que está algo más suelto luego de su primer partido en el que salió airoso ante PSG.

En la ciudad del este de los Estados Unidos, Massimiliano Aleggri buscará demostrar por qué ha sido considerado entre los 11 candidatos a ganar el premio The Best a mejor entrenador de fútbol masculino. Pero no será fácil porque el cuadro bávaro, que dirige el croata Niko Kovac, se ha mostrado ambicioso y quiere ganar todo lo que juegue, incluyendo este torneo amistoso.

Bayern Munich saltaría al campo de Filadelfia con el mismo equipo que viene de ganarle al PSG y que tiene al portugués Renato Sanches como figura, mientras que Juventus cuenta en su plantel con los mundialistas Sami Khedira, Wojciech Szczęsny y Mehdi Benatia.

Juventus vs. Bayern Munich: posibles alineaciones



Juventus : Wojciech Szczesny; Joao Cancelo, Giorgio Chiellini, Mehdi Benatia, Alex Sandro; Emre Can, Sami Khedira, Miralem Pjanic; Alessandro Di Pardo, Filippo Bernardeschi, Andrea Favilli.

DT: Massimiliano Allegri



Bayern Munich : Sven Ulreich; Rafinha, Javi Martínez, Josip Stanisic, Juan Bernat; Paul Will, Oliver Meier, Renato Sanches, Franck Ribery, Arjen Robben; Sandro Wagner.

DT: Niko Kovac