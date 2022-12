La carrera de Enzo Fernández parece no tener freno y sigue dando pasos agigantados. A poco de brillar en River Plate como en Defensa y Justicia fue vendido por una cifra millonaria a Benfica, se adaptó inmediatamente, tuvo buenas actuaciones en Champions League, se metió en la lista de la Selección Argentina y termina el 2022 como campeón de la Copa del Mundo, donde se convirtió en el jugador revelación.

Ganar ese premio le trajo a Enzo un nombre en la élite mundial del fútbol y con eso hay muchos interesados en hacerse con sus servicios en el próximo mercado de fichajes. Según diferentes medios, los algunos de los equipos interesados en el mediocampista serían Manchester United, Real Madrid, Liverpool y Newcastle. pero el Benfica, dueño de su pase, ya aclaró que no está a la venta y que solo saldrá por su clausula de rescisión que es cercana a los 120 millones de euros.

Pero en las últimas horas, diferentes medios ya piensan que el equipo portugués no podrá mantener a Enzo Fernandez en sus filas mucho más tiempo y que los directivos de “Las Águilas” ya comenzaron a buscarle reemplazante a su nueva joya y el primer nombre que surgió es de otro campeón del mundo

De acuerdo con el diario español Estadio Deportivo, uno de los nombres que se analiza en Lisboa es la posibilidad de hacerse de un compañero de Enzo en la Albiceleste y se trata de Guido Rodríguez,volante milita en el Betis.

El ex River tiene contrato vigente con el equipo andaluz hasta junio de 2024 y la idea de la dirigencia es llegar a un acuerdo para extender ese vínculo. Manuel Pellegrini, DT del equipo, lo considera un titular inamovible en su once. Pero no le cerraría las puertas a una buena propuesta monetaria y pretendería una cifra aproximada de 28 millones de euros por el argentino.

¿Qué dijo Enzo sobre una posible salida del Benfica?

Tras ganar la Copa del Mundo con Argentina, Enzo Fernández tuvo su homenaje en San Martín, provincia de Buenos Aires y en medio de los festejos, fue consultados sobre su futuro y se si iría de Portugal.

“Ahora no sé nada, de eso se está encargando mi representante. No me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica, que dentro de pocos días tenemos un partido importante”, sentenció Fernández.

