La final soñada entre Boca Juniors vs. River Plate no se jugará este sábado en La Bombonera debido a la fuerte lluvia que cayó sobre Buenos Aires. El juez Roberto Tobar comprobó que la cancha no está en condiciones al ver que el balón no rodaba y ni siquiera daba bote alguno.

La fuerte lluvia que cayó en Buenos Aires este sábado le jugó en contra al fútbol. La primera final de la Copa Libertadores 2018 quedó suspendida luego de que los ártbitros, liderados por el chileno Roberto Tobar, comprobaran que el estado del campo no era el mejor para que Boca Juniors vs. River Plate salten a la cancha.

A las 15 horas (hora local), los árbitros salieron a la cancha bajo la fuerte lluvia para comprobar el estado del campo. Lamentablemente los charcos que se formaron por la intensa lluvia que cayó en Buenos Aires impedía el buen desplazamiento del balón en varios sectores de la cancha.

Es más, dentro del área que colinda con la tribuna popular sur (en referencia con el Estadio Nacional de Lima) dejaron caer el balón para ver si este daba bote y, lamentablemente para los intereses del fútbol, este se aguantó y la decisión casi estaba tomada.

Minutos después, ingresando al vestuario de La Bombonera se confirmó que el partido Boca Junios vs. River Plate quedó suspendido para jugarse el día domingo desde las 16 horas (hora local, 2 de la tarde hora peruana).