Bolivia vs. Venezuela EN VIVO: ¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido del Sudamericano Sub 20 en Chile?

Bolivia vs. Venezuela EN VIVO ONLINE GRATIS: por el Sudamericano Sub 20 de Chile | La selección Sub 20 de Venezuela, último finalista del Mundial de la categoría en 2017, mantiene en el Sudamericano en Chile (2019) su gran nivel liderando el Grupo A encima de las potencias Brasil y Colombia. HOY, cuando enfrente a Bolivia desde las 3:10 p.m. (horario de Perú y Ecuador), podrá sellar su clasificación al hexagonal final del torneo. Para ver fútbol en vivo como este cotejo, se puede utilizar opciones de apps, canales de televisión o websites como Depor, que llevarán a sus lectores todos los detalles del encuentro: jugadas, goles, estadísticas y más.

Con 6 puntos sumados, Venezuela va a la cabeza del Grupo A en el Sudamericano Sub 20 producto de sus victorias ante Colombia y Chile, respectivamente. Por su cuenta, Bolivia suma una unidad tras empatar con los locales en la primera fecha.

El Venezuela vs. Bolivia será el último duelo de los llaneros en la fase de grupos. Por eso es imperativo para la Vinotinto ganar hoy y no esperar otros resultados. En tanto, a los altiplánicos aún les queda dos duelos (incluído el de hoy) para intentar clasificar a la siguiente ronda del torneo continental.

Depor les llevará todo lo que usted desea saber del partido entre Venezuela y Bolivia. El duelo se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua, sede donde se juegan los partidos de la llave A del Sudamericano Sub 20 Chile - 2019.

Bolivia vs. Venezuela: ¿Cómo ver el partido EN VIVO?

Como hemos mencionado, el Bolivia vs. Venezuela se puede seguir desde apps en Argentina (TyC Sports) o canales en Bolivia (Tigo Sports) o Perú (Movistar Deportes). Asimismo, puede seguir las incidencias desde www.depor.com.

Bolivia vs. Venezuela: ¿A qué hora se juega el duelo por el Sudamericano Sub 20?

México: 14:10 horas

Perú: 15:10 horas

Colombia: 15:10 horas

Ecuador: 15:10 horas

Estados Unidos: 15:10 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 16:10 horas

Bolivia: 16:10 horas

Argentina: 17:10 horas

Paraguay: 17:10 horas

Chile: 17:10 horas

Uruguay: 17:10 horas

Brasil: 18:10 horas

España: 21:10 horas

Italia: 21:10 horas

Francia: 21:10 horas

Bolivia vs. Venezuela: ¿Qué canales transmitirán el cotejo?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Perú: Movistar Deportes

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play