América de Cali confirmó hace unos días el fichaje del delantero Diber Cambindo, sumando así su cuarto hombre de ataque. Esta situación generó la duda acerca de si Aldair Rodríguez sería uno de los ‘9’ que podría dejar el equipo para la presente campaña.

Mauricio Romero, presidente de los ‘Diablos Rojos’, se refirió a la situación del delantero peruano. El directivo no cerró la posibilidad de analizar ofertas que lleguen por el ex Binacional, aunque aclaró que les gustaría que se quede a pelear un lugar en el equipo.

“América de Cali está abierto a escuchar alguna opción por Aldair, pero eso no significa que no queramos contar con él. Con la llegada de Cambindo, habrá muy buena competencia en ese puesto”, dijo a la emisora colombiana Zona Libre de Humo.

Cabe recordar que Aldair Rodríguez todavía no ha podido anotar su primer gol oficial con la camiseta del América de Cali. Esta temporada ha disputado tres partidos como titular, pero su rendimiento no fue el esperado, llegando a no ser tomado en cuenta en la última jornada.

Para la presente temporada, el cuadro rojo tiene tres competencias en el calendario: Liga Betplay, Copa Betplay y Copa Libertadores. El objetivo está en buscar el tricampeonato en el torneo local y llegar lo más lejos posible en el torneo continental.

Por otro lado, Depor pudo conocer que nunca existió el supuesto interés de Sporting Cristal por Rodríguez. No hubo contacto alguno con el jugador o alguien de su entorno. “Son solo rumores”, señaló una fuente cercana.





