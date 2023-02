El pasado 14 de julio de 2022, Arturo Vidal fue anunciado como refuerzo de Flamengo, uno de los clubes más populares de Brasil. Así, el mediocampista chileno llegó como una estrella, luego de su paso por importantes equipos del ‘Viejo Continente’. No obstante, el futbolista chileno aún no demuestra su versión y en los últimos días fue protagonista de una noticia que poco gustó a la directiva del elenco brasileño. El volante revoleó una botella al enterarse que no sería titular frente a Boavista, acto que le terminó costando una dura sanción.

La escena quedó captada por todas las cámaras y causó revuelo, por lo que el chileno tuvo que salir a pedir perdón a través de sus redes sociales. “Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana”, mencionó en su cuenta oficial de Instagram.

“Yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero”, añadió.

Aunque Arturo Vidal se disculpó con el club brasileño y la afición por su comportamiento, Flamengo le impuso una dura sanción. Según informó TV Globo, el ‘Mengao’ le retendrá el 10% de su sueldo, considerando que gana más de 1.000.000 de reales al mes (casi 200.000 dólares cada 30 días).

Es necesario mencionar que en Brasil también han comenzado a aparecer rumores en relación al volante, señalando que este se encuentra negociando con otras instituciones. Incluso, antes de que fuera castigado, el ‘Rey Arturo’ había declarado lo siguiente: “Si Colo-Colo quiere jugar la Libertadores, que vengan a buscarme pronto y nos vamos”.

Flamengo vs. Al-Hilal: ¿dónde y cómo ver el partido?

Flamengo llega al Mundial de Clubes tras haber sido campeón de la Copa Libertadores 2023. El ‘Mengao’ deberá levantarse luego de haber perdido la Supercopa de Brasil ante Palmeiras. Al Hilal, por su lado, clasificó a semifinales tras vencer en penales al Wydad AC.

Cabe resaltar que el encuentro entre el conjunto brasileño y saudí se llevará a cabo este martes 7 de febrero desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio de Tánger de Marruecos. DIRECTV Sports, DTVGO y FOX Sports serán los canales que transmitirán en duelo para todos los países de América Latina y Europa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR