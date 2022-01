El lateral brasileño Dani Alves afirmó este domingo que, pese a que Brasil ya está clasificado para el Mundial de Qatar 2022, su selección mantendrá el “compromiso” de entregar lo mejor en el partido por las eliminatorias suramericanas frente a Paraguay.

“Hemos conquistado el derecho de ya estar clasificados, pero el compromiso cuando uno viste la camiseta de la selección no representa solo una clasificación, sino una historia, un país que vive el fútbol de forma muy especial”, expresó en una rueda de prensa en la ciudad de Belo Horizonte.

Brasil, ya clasificado para Qatar 2022, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, y líder de las eliminatorias sudamericanas con 36 puntos, recibirá a Paraguay el próximo martes en el estadio Mineirao, en un encuentro para el que ya fueron vendidos más de 30.000 billetes.

“Soy consciente de que cada vez que me visto la camiseta, cada vez que las personas acuden al estadio, ellos tienen que ver nuestro mejor, independientemente de las situaciones”, agregó el jugador.

A sus 38 años, Alves se convirtió el pasado jueves en el tercer futbolista que más partidos disputó con la camiseta verde y amarilla al alcanzar 121 encuentros a lo largo de 15 años con el combinado brasileño, por detrás solamente de Roberto Carlos y Cafu, que suman 132 y 150 partidos, respectivamente.

En ese sentido, el lateral derecho cree que su experiencia puede contribuir para el fortalecimiento de las nuevas generaciones que apenas llegan a la selección brasileña, gracias a su “seriedad” y “entrega”.

“Yo creo que traigo esa experiencia, ese compromiso, esa seriedad de poder defender a esta camiseta histórica con mucha dignidad. Creo que el conjunto de esas dos cosas hace que el ambiente sea saludable y muy prometedor”, destacó.

Va por su tercera Copa del Mundo

Alves, que fichó por el Barcelona con la intención de mantenerse en la elite antes de la Copa del Mundo, reafirmó su sueño de defender a la ‘Canarinha’ en Qatar en lo que supondría el tercer Mundial de su carrera, ya que estuvo presente en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

“Siempre me he visto dentro de la selección brasileña, con opciones y con posibilidades, no porque tengo favoritismos y soy un jugador que acumuló muchos partidos, sino por mi compromiso, disciplina, carácter, entrega”, reveló.

Para el veterano, Brasil tiene “suerte” de siempre haber contado con “grandes referencias” en las posiciones laterales, que suelen ser “bastante escasas en el mundo del fútbol”, una característica que atribuyó a la versatilidad de los brasileños.

“Creo que nosotros creamos maneras diferentes de jugar porque dominamos otras posiciones también. Brasil rompe un poco con ese paradigma y hace que nuestra escuela sea diferente de la del resto del mundo”, aseguró.

En ese marco, Alves analizó las diferencias entre su estilo de juego y el de Danilo y Alex Sandro, dos laterales que han sido titulares con frecuencia en ese ciclo de las eliminatorias.

“Creo que nuestra diferencia es que ellos son muy físicos, yo soy un poco más técnico y consigo entender un poco más el marco del partido. Consigo ser más o menos un armador, que es lo que siempre he sido en mi vida”, evaluó.

Es precisamente esa diversidad, añadió, entre las piezas del conjunto brasileño que permite la versatilidad a la hora de elaborar la mejor estrategia para “sorprender a los adversarios”.

“Eso hace que la competitividad sea saludable, porque nosotros (jugadores) competimos, evidentemente, pero siempre para la Selección”, recalcó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.