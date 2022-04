Como sucede en todas las Copas del Mundo, la Selección de Brasil es una de las favoritas para llevarse el título. Qatar 2022 no será la excepción, por lo que Tite viene trabajando desde ya para no dejar nada al azar y llegar como lo mejor que tiene la cita mundialista que se disputará entre noviembre y diciembre.

Por estos días el técnico de la ‘Canarinha’ se encuentra en Inglaterra siguiendo a sus seleccionados que militan en la Premier League, y además tuvo la oportunidad de seguir a detalle el duelo entre el Manchester City y el Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

Acompañado de su asistente Cléber Xavier, Tite quiere ver en persona la mayor cantidad de partidos posibles para no equivocarse a la hora de conformar la nómina definitiva que llevará a Qatar. Aunque la FIFA aún no confirma si serán 23 o 26 jugadores los que se podrán citar, la el comando técnico de la ‘Verdeamarela’ no quiere que se les escape nadie.

“Tuvimos la posibilidad de salir de Qatar y venir directamente aquí a Inglaterra y poder observar a 10 jugadores que están en nuestra larga lista. Hoy tenemos alrededor de 35, 40 futbolistas. Es un lista que no acaba, seguimos mirando, y tuvimos esta oportunidad”, explicó Cléber en diálogo con la cadena ‘ESPN’.

Tite, por su parte, quedó convencido con lo que pudo observar y dio su análisis tras presenciar el City vs. ‘Atleti’. “Felipe jugó como libero, en una situación un poco más preservada. Técnicamente estuvo bien. (Renan) Lodi en banda, haciendo lo mejor que sabe, que son acciones de medio ofensivo. Matheus Cunha y Gabriel Jesús tuvieron pocos minutos”, manifestó, refiriéndose a los jugadores que tiene en ambos clubes.

“Gabriel como ‘9′, un jugador que dio espacios para que De Bruyne y Foden crearan las jugadas, fue él quien estuvo como jugador enfrente aguantando, en términos tácticos, no solo en amplitud sino en profundidad. Sabemos que Cunha es un jugador de movimiento, de calidad técnica. Podemos hacer una percepción colectiva e individual también”, acotó.

En otro momento de la entrevista, el estratega de 60 años fue consultado sobre la posibilidad de elegir entre Gabriel Jesús y Roberto Firmino. Si bien actualmente vienen jugando en posiciones diferentes –el del City se ha reconvertido casi en un extremo desde hace un par de temporadas–, podría haber una disputa sana por un lugar en la lista que irá a Qatar.

“Entiendo tu pregunta, pero no responderé. Tenemos ocho meses hasta entonces, por lo que todos estos factores son importantes. Conozco el potencial real de Firmino y su recuperación. Daremos todas las condiciones extras, tanto de seguimiento, como ocurre ahora, de entrenamientos, de interacciones con ellos individualmente, con sus clubes, con sus entrenadores cuando haya una vacante, con sus preparadores físicos”, respondió Tite.

Finalmente, el DT brasileño fue consultado sobre si su selección está en condiciones de jugar algún día como el Manchester City, un equipo que domina casi todos sus partidos y practica un juego que avasalla a sus rivales hasta dejarlos contra las cuerdas.

“Parte de tu pregunta la respondiste tu mismo. El tiempo no permite eso. Las ideas son compatibles, se asocian ideas de sus equipos, lo que hacen los jugadores en sus posiciones, funciones y aportan a la idea de fútbol de la selección brasileña. Disfrutar el mayor tiempo posible, eso sí... (...) Tratamos de observar y tratamos de traer lo que hace el jugador en su club y estructura para que lo haga en la selección”, puntualizó el extécnico del Corinthians.





