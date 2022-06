Con 39 años, ha conseguido lo que tal vez muchos futbolistas o exfutbolistas aún no han logrado expresar por miedo: su sexualidad. Sobre todo en un mundo como el del balompié, tan lleno de tabúes. Sin embargo, Richarlyson, exjugador del Sao Paulo o de la Selección Brasileña, ha dado un paso adelante al declararse públicamente bisexual, en el podcast “Os armários dos vestiários” (Los armarios de los vestuarios) publicada este viernes.

“Como mucha gente dice que mi posición es importante, hoy he decidido hablar: soy bisexual (...) Ahora quiero ver si realmente va a mejorar [la cuestión de la homofobia en el fútbol], porque esa es mi inquietud”, dijo en la entrevista.

El exinternacional de la ‘Canarinha’ aclara que no quiere centrar los titulares en su figura, sino en la homofobia que hay en su país. “Soy un ciudadano común, que tuvo una historia genial en el fútbol, pero yo no puedo mover montañas para que se acaben esos crímenes, para que se acabe la homofobia en el fútbol”, aseguró.

Richarlyson jugó en clubes como Sao Paulo y Atlético Mineiro. Foto: Agencias.

“Lamentablemente el mundo no está preparado para tener esa discusión y lidiar con naturalidad sobre eso”, agregó.

Richarlyson ganó tres Brasileiraos (2006, 2007, 2008) y el Mundial de Clubes de 2005 con Sao Paulo. Mientras que en el 2013 alzó la Copa Libertadores con Atlético Mineiro, donde compartió vestuario con Ronaldinho.

“No quería ser rotulado por causa de mi sexualidad, de ser bisexual. Quería que las personas me vieran como un espejo de todo lo que conquisté por mi trabajo (...) Nunca hablé porque no era mi prioridad, como no lo era hoy, pero hoy me sentí con voluntad de hablar”, afirmó.

El brasileño, ahora, es comentarista desde el 2021, cuando dejó el fútbol profesional de manera oficial. Desde su trinchera llama la atención sobre las dificultades que tienen los futbolistas homosexuales.

“La puerta se va a cerrar absurdamente para el jugador que diga que es (homosexual), porque aún existe ese lado, que considero tan pobre de los clubes, de estar en manos de las hinchadas organizadas, que son casi siempre las que comandan esa cuestión homofóbica”, dijo.





