Resilencia: Casemiro, el niño que brilló en Perú y se consagró en el Real Madrid [PERFIL]

En el 2011 fue el jugador revelación de aquel Sudamericano Sub 20 que se jugó en Perú. Torneo que tuvo a figuras del tamaño de Neymar, Iturbe o Matías Vecino. Por entonces lo llamaban Joao Carlos, y ganó reflectores gracias a su capacidad para adaptarse a cualquier posición en el campo. Jugó de todo. Y jugó bien en todo.



"Hoy un futbolista tiene que saber adaptarse y desempeñarse en al menos dos, tres posiciones. Yo prefiero hacer de segundo centrocampista para poder tener algo más de libertad en ataque, pero también puedo jugar delante de la defensa", decía por entonces quien hoy conocemos todos como Carlos Henrique Casemiro , el 'pulmón' del Real Madrid y la Selección de Brasil.

Pero esa habilidad de adaptarse a cualquier circunstancia no la aprendió necesaria o exclusivamente sobre el terreno de juego. Eso lo aprendió cuando apenas tenía tres años de edad y su padre lo abandonó a él, a su hermano Lucas, a su hermana Blanca y a su madre Magda. La vida, desde entonces, para Casemiro fue un cambio constante, una lucha diaria. Fue resiliencia.

UN INFANCIA PRECARIA

El centrocampista es uno de esos casos de niños surgidos de los barrios pobres de Brasil que finalmente trascienden gracias al fútbol. Nació el 23 de febrero de 1992 en Sao José dos Campos, a 94 kilómetros de Sao Paulo. Y ahí es donde comenzó la lucha incansable de Casemiro por sobreponerse a los constantes cambios, sobre todo los de hogar.



"Estaba acostumbrado a tener que cambiar de casa cada noche. No cabíamos todos en la nuestra y así íbamos a veces a casa de la tía y a veces a la de la abuela. Allí teníamos que entrar todos en la misma habitación y en el mismo baño", recordaba el futbolista en una entrevista a una cadena de televisión brasileña.

SUS PRIMEROS PASOS

Esa dinámica de cambiar constantemente de casa tampoco varió cuando se trató de jugar fútbol. "Cuando jugábamos en Sao José dos Campos yo no tenía donde dormir, siempre estaba pidiendo a mis compañeros que me dejaran dormir en su casa para llegar a tiempo para el partido".



Pero ya lo dice aquel dicho: "Más hace el que quiere, que el que puede". Y Casemiro siempre quiso, y mucho. Siempre quiso, por ejemplo, cada tarde a las cinco, poder comprarse un conocido yogurt en Brasil, que apenas costaba 20 céntimos, pero que a su madre no le alcanzaba.



"La señora con el carrito de los Yakult pasaba por mi calle todos los días a las cinco de la tarde. No teníamos dinero para comprarlos. Así que mi madre, todos los días, antes de que llegaran las cinco me decía: 'Hijo, vámonos para casa que se ha hecho tarde'".



Hace casi un año, poco antes de la final de la Champions League -que ganó con el Real Madrid al Liverpool- ofreció una entrevista a canal de TV del club español, donde tuvo entre sus manos ese yogurt y no pudo evitar quebrarse al recordar su dura infancia.



A día de hoy, según revela, cada vez que vuelve a casa compra hasta 80 botellas de esa bebida y aunque sabe que el exceso no es bueno, para él se trata de la mayor fortuna que puede tener y compartir con su madre.

CASEMIRO EN EL SAO PAULO TEMPORADA PARTIDOS GOLES 2010 18 2 2011 21 4 2012 22 -

Casemiro llora al recordar su infancia. (Fuente: YouTube)

SU LLEGADA AL REAL MADRID

A los 16 años firmó su primer contrato con el Sao Paulo y lo primero que hizo fue decirle a su madre que ya no tenía que trabajar más.



El 25 de julio de 2010, hizo su debut con el 'Tricolor Paulista' en el clásico de Santos, en Belmiro, que terminó con la derrota para su conjunto. Pero solo el 15 de agosto de ese mismo año tuvo revancha y anotó su primer gol como profesional, contra el Futbol Base Hospitalet del Infante, en el Campeonato Brasileño en un partido que terminó en empate 2-2.



CASEMIRO EN EL PORTO TEMPORADA PARTIDOS GOLES 2014-15 28 3

Tras su gran actuación en el Sudamericano Sub 20 en el 2011 pega al gran salto a Europa, nada menos que al Real Madrid, donde luego de destacar en la filial y adaptarse totalmente al fútbol del 'viejo continente' en el Porto (2014-15), regresó al Bernabéu por la puerta grande en la temporada 2015-16 para continuar con la historia que todos conocemos: la de su consagración.



En el cuadro 'blanco' se convirtió en el eje del equipo, en el pulmón. En ese jugador que no brilla, pero hace brillar a los demás, y que cuando no está, el colectivo lo siente y mucho.



Su momento 'pico' llegó en la final de la temporada 2016-17, cuando marcó el segundo gol de la final ante la Juventus, que terminó por consagrar al Real Madrid en aquella Champions League, la duodécima, la segunda 'al hilo'.

CASEMIRO EN EL REAL MADRID TEMPORADA PARTIDOS GOLES 2012-13 1 - 2013-14 12 - 2015-16 23 1 2016-17 25 4 2017-18 30 5 2018-19 24 3

Casemiro celebra su tanto ante la Juventus por la final de la Champions League 2017. (Getty) Casemiro celebra su tanto ante la Juventus por la final de la Champions League 2017. (Getty)

EL 'SCRATCH', LA CUENTA PENDIENTE

La Copa América, en casa de Casemiro, será la 'revancha' para él y su generación que quedó en cuartos de final de la última Copa del Mundo ante Bélgica. Partido que, dicho sea de paso, el centromcapista no jugó por suspensión y que para muchos, esa ausencia fue clave en un Brasil que quedó descompensado entre ataque y defensa.

Es así como aquel niño que no tenía un cuarto donde dormir, que se tuvo que hacer cargo de sus hermanos menores y que guardaba rabia por no poder comprar una bebida de 20 céntimos, se transformó en 1.84 cm. y 80 kg. de puro músculo y de superación constante; de lucha y adaptación a cada momento complicado que le planteó la vida en su barrio, con su familia o con el fútbol. El fútbol que finalmente premió todos sus esfuerzos, y para el que Casemiro siempre tiene una sonrisa, muchas veces escondida en una coraza dura que le recuerda de donde viene para sí siempre tener presente a donde va.

PALMARÉS DE CASEMIRO COMO PROFESIONAL

Sao Paulo: Copa Sudamericana 2012

Real Madrid: Liga Santander (1), Copa del Rey (1), Supercopa de España (1), Champions League (4), Supercopa de Europa (2), Mundial de Clubes (3)

​Selección de Brasil: Sudamericano Sub 20 (1), Mundial Sub 20 (1)

PREMIOS INDIVIDUALES DE CASEMIRO

2017: Incluido en el Equipo ideal de la Liga de Campeones

2017: Nominado al FIFA/FIFPro World XI

2018: Incluido en el Equipo ideal de la Liga de Campeones



