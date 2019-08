A buscar un nuevo equipo: Cueva regresó a los entrenamientos de Santos a pesar que no será tomado en cuenta

Christian Cueva se encuentra, una vez más, en medio de una tormenta de la cuál debe buscar salir rápido. Santos ya dejó claro que no quiere contar con él para lo que resta de la temporada. "No podemos tener más jugadores extranjeros de los que podemos porque al jugador no le gusta estar fuera de acción", reveló Paulo Autori, director deportivo del club, sentenciando al peruano.

En medio de los rumores sobre cuál será su nuevo destino, Cueva regresó a los entrenamientos bajo el mando de Jorge Sampaoli pensando en el encuentro del fin de semana ante Cruzeiro, aunque lo más probable es que el '10' de la Selección Peruana no sea tomado en cuenta.

El volante pidió permiso unos días para poder estar con su hija, la cual nació prematuramente y se encontraba con problemas de salud. Los pocos trabajos con el plantel lo terminarían dejando, nuevamente, fuera de la lista para este domingo.

La actividad de este jueves fue a puertas cerradas por lo que la prensa no pudo observarla. Tan solo dejaron ingresar a los medios los primeros 20 minutos para el calentamiento.

Sampaoli ya no quiere a Cueva

Según el informe de UOL Sports, el entrenador argentino ya informó a la junta directiva Alvinegra que ya no quiere contar más con Christian Cueva. El peruano fue contratado a principios de este año, poco después de la llegada del entrenador sudamericano, quién solicitó la llegada del atleta.



Con este fin, los alvinegros se comprometieron a pagar US $ 7 millones al Krasnodar ruso desde el primer trimestre de 2020. "Sin embargo, Christian Cueva no ha rendido, ya que solo jugó 15 partidos desde que aterrizó en Villa Belmiro".



► ¿Neymar, el siguiente? Del 'Nuevo Messi' o el 'Nuevo Pelé' a grandes decepciones del fútbol [FOTOS]



► La decisión de Neymar: ¿Le conviene más el Barcelona o el Real Madrid?



► ¿Y ahora, qué harás Barcelona? Ex director médico del PSG da cuenta del estado del pie de Neymar



►Pone pausa: Zidane frena la llegada de Van de Beek al Real Madrid y prioriza a otra figura