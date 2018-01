Christian Cueva vive el momento más tenso desde su llegada a Sao Paulo. El peruano llegó tarde a la pretemporada y generó un ambiente de incomodidad en el club que no sabe qué hacer con el peruano. Dorival Junior, entrenador del equipo, tiene un gran dolor de cabeza, pero parece que escapa de sus manos.

Sao Paulo perdió por 2-1 este sábado ante Corinthians en el 'clásico majestuoso'; sin embargo, Cueva no fue tomado en cuenta. Dorival fue intervenido por la prensa y de inmediato le preguntaron por la situación del '10'.

"La situación del Cueva está en las manos de la directiva, no de la comisión técnica", explicó. Las cabezas del equipo paulista serán los encargados de tomar la decisión final.

El capitán de Sao Paulo, también fue consultado; sin embargo, decidió guardar silencio, pero por pedido del equipo.

"Desgraciadamente no vamos a poder hablar sobre el tema, fuimos orientados a no entrar en ese mérito. Me disculpa, pero no puedo expresar mi opinión", agregó el centrocampista.

Sao Paulo rechazó una propuesta del Al Hilal, de Arabia Saudita, por Cueva. Según el club, el peruao pidió no actuar contra el Mirassol luego de enterarse de la negativa por su venta.Quedar en el banco de reservas molestó al jugador que decidió no viajar. No se sentía importante para el equipo.