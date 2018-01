Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta. El mediapunta peruano del Sao Paulo publicó este martes un mensaje en Instagram donde indicaba que no se sentía importante en el conjunto Tricolor. Tras esto, la directiva del cuadro que dirige Dorival Júnior se pronunció al respecto y fue más que contundente respecto al presente de 'Aladino'.

"Él nos pidió no participar del partido ante Mirassol y evaluamos que no está plenamente comprometido con la agenda que Sao Paulo tiene en este momento. Es por eso que decidimos no llevarlo en nuestra delegación", fue lo que dijo Raí, director ejecutivo del cuadro del Sao Paulo, sobre Christian Cueva.

Asimismo, indicó que Sao Paulo buscará que Cueva se recupere de esta mal momento. "Lamentamos esta situación y nos encontramos trabajando para tenerlo apto en el aspecto físico y mental para que contribuya con el equipo lo más rápido posible", añadió el dirigente del conjunto del ex Toluca y Alianza Lima.

Como se recuerda, el jugador de la Selección Peruana dijo a través de Instagram que también tiene una propuesta para cambiar de club. Aunque, también mencionó que está disponible para su elenco lo considere necesario.

"A los aficionados del Sao Paulo, me gustaría aclarar mi ausencia del partido contra Mirassol: Estoy tan comprometido con el club, que en el último partido no estaba programado de ir al juego, y yo pedí ir para ayudar a Sao Paulo pues veníamos de una derrota. Esperaba empezar jugando mañana para estar bien de ritmo y físicamente para el juego contra Corinthians, pero por opción de la comisión técnica yo iba al banco de suplentes. Entonces me pareció que no soy importante para el equipo, y pedí no viajar y analizar las propuestas que llegaron a mí. Estoy a disposición siempre para ayudar a este gran club, jugando", escribió el peruano en su red social", indicó.