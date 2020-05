A mediados de marzo, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió suspender todas las competiciones deportivas en el país, desde entonces todo se encuentra paralizado. No piensan exponer a los deportistas a una posible contaminación en un campo de juego. Tal parece que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no piensa igual.

El polémico mandatario quiere que el fútbol regrese lo antes posible. En declaraciones concedidas a una radio de Porto Alegre, reveló que existe la posibilidad que pronto se vuelva a las canchas debido a que es muy difícil que un futbolista muera.

“Por el momento, hay muchas personas que están en el fútbol que son favorables al regreso, porque el desempleo también está tocando las puertas de los clubes. A esta temprana edad, el jugador apenas se ve afectado por el virus, la posibilidad de que haya letalidad es infinitamente pequeña. Incluso por el estado físico, por la salud que tiene este atleta, tiene que sobrevivir”, comentó el Bolsonaro.

“A menudo, pensamos que todos los jugadores ganan fortunas. No, la mayoría no gana bien y necesita al fútbol para mantener a su familia. Ellos están en la necesidad. No soy yo quien permitirá el regreso del fútbol o no, pero ya he hablado con el ministro de Salud (Nelson Teich) y le doy una opinión al respecto para que regrese sin aficionados”, agregó.

“Por nuestra parte, esto debe hacerse, según lo acordado con Teich, y parece que Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) también tendrá una opinión en este sentido”, sentenció Bolsonaro.

Las declaraciones del Presidente de Brasil se tornan aún más polémicas debido a que Brasil es el país sudamericano más golpeado por la pandemia de COVID-19, con 85.380 casos confirmados y 5.901 muertos, según los datos oficiales.

El fútbol en contra de Bolsonaro

Raí Souza, campeón mundial con la Selección de Brasil en 1994, criticó duramente al presidente del país, Jair Bolsonaro, y se opuso a una vuelta precoz del fútbol allí.

“(Bolsonaro) Está en el límite, muchas veces, de la irresponsabilidad cuando va contra todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señaló el actual director ejecutivo de fútbol de Sao Paulo.

“El foco tiene que ser la pandemia”, agregó Raí.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

VIDEO RECOMENDADO

PSG es declarado campeón de la Ligue 1 tras final anticipada de la temporada

PSG es declarado campeón de la Ligue 1 tras final anticipada de la temporada