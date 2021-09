Desde que podría volver al Sevilla de España o incluso que podría llegar la Liga MX. Los destinos para Dani Alves fueron muchos, luego de que quedara libre del Sao Paulo a principios de mes por una deuda que mantenía el club con él de 3 millones de euros. Y finalmente, el lateral brasileño anunció su destino a través de sus redes sociales.

En un comunicado en su cuenta personal de Instagram, Alves de 38 años, ha comunicado su intención de no jugar en lo que queda del año, pero deja en claro que no es un adiós, que esto no ha terminado y que volverá.

A su vez, también ha manifestado que volvió a Brasil para lograr un sueño, la presea dorada en los Juegos Olímpicos, y lo ha hecho, por lo que no puede estar más feliz.

(Foto: Instagram Dani Alves)

El objetivo de Dani Alves es seguir activo y en una liga competitiva, ya que uno de sus sueños es poder ganar el Mundial Qatar 2022 con su selección, y para ello deberá tener minutos para que tenga opciones de ser convocado por Tité.

El comunicado del brasileño

“Vengo aquí para informarles que he optado por no fichar por ningún club durante el resto del año.

Vine a Brasil por el sueño de un niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio.

No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de hombría, se trata de carácter, SE TRATA DE LEGADO.

Es necesario tomar decisiones difíciles, pero como de costumbre, nada en mi vida ha sido fácil. Es solo otra decisión.

Gracias a todos por su interés, pero me gustaría que el capítulo se cerrara sin ninguna interferencia”.

