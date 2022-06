Brasil vs. Japón se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el amistoso internacional camino al Mundial Qatar 2022, este lunes 6 de junio del 2022 desde las 5:20 a.m. (horario peruano) en el Nuevo Estadio Nacional. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN, STAR Plus y OGlobo.

La ‘Canarinha’ continúa con la gira por Asia a manera de preparación para afrontar la Copa del Mundo. El pasado jueves, el elenco liderado por Tité empezó esta ruta en la casa de Corea del Sur, selección a la que goleó sin piedad por 1-5 con un doblete de Neymar. Richarlison, Coutinho y Gabriel Jesus completaron la paliza.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Japón por amistoso internacional?

Perú – 5:20 a.m.

Ecuador – 5:20 a.m.

Colombia – 5:20 a.m.

México – 5:20 a.m.

Chile – 6:20 a.m.

Venezuela – 6:20 a.m.

Bolivia – 6:20 a.m.

Paraguay – 6:20 a.m.

Argentina – 7:20 a.m.

Uruguay – 7:20 a.m.

Brasil – 7:20 a.m.

España – 12:20 p.m.

Por tratarse de compromisos de prueba, el técnico de la ‘Canarinha’ alista modificaciones en la oncena. Así, Alisson, Eder Militao y Vinicius Junior, presentes en la final de la Champions League, iniciarán las acciones. Guilherme Arana, por la banda, será la otra novedad. Arriba, Neymar y Lucas Paquetá se perfilan como los hombres de peligro en la ofensiva.

De su lado, Japón llegará inspirado luego de golear por 4-1 a Paraguay en casa. Los nipones se apoyan en sus principales figuras como Kubo (Mallorca), Kamada (Eintracht Frankfurt), Doan (PSV Eindhoven) y Furuhashi (Celtic), quienes actúan en el fútbol europeo. Asimismo, Takumi Minamino, de Liverpool, estará otra vez disponible.

Canales de transmisión de Brasil vs. Japón

Para ver el partido entre Brasil y Japón en amistoso internacional podrás seguirlo vía la señal de ESPN. Si vives en Brasil están disponibles Globo y SporTV.

¿Dónde ver el partido Brasil vs. Japón por amistoso internacional?

Para ver la transmisión online del partido entre Brasil y Japón puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Finalmente, si estás en Brasil podrás verlo en Canais Globo y NOW NET e Claro

Brasil vs. Japón: posibles alineaciones del partido

Brasil: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Eder Militao y Guilherme Arana; Casemiro y Fred; Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar y Vinicius Junior.

Japón: Schmidt; Ito, Taniguchi, Yoshida, Yamane; Haraguchi, Endo, Kamada; Mitoma, Doan y Kubo.

¿Dónde juegan Brasil vs. Japón por amistoso internacional?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.