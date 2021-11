El centrocampista Philippe Coutinho, jugador del Barcelona y que volvió a ser convocado por la selección brasileña tras una larga ausencia, fue el primero en presentarse en la concentración de la ‘Canarinha’ y también uno de los primeros en hablar a los medios, donde aclaró el último gran revuelo que ha generado en el cuadro azulgrana por su comportamiento cuando Sergi Barjuán lo llamó para calentar, tras la lesión de Ansu Fati.

“Me quedé muy sorprendido cuando vi las noticias publicadas porque en toda mi carrera nunca me faltó profesionalismo, pueden buscar en cualquier lugar por donde pasé, siempre respeté a todo el mundo”, afirmó contrariado el barcelonista.

Coutinho fue el primero de los 23 convocados por Brasil para los partidos con Colombia y Argentina en llegar este domingo al Hotel Pullman Guarulhos de la ciudad de Sao Paulo, en el que la selección brasileña estará concentrada en los próximos días, según un vídeo divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Larga ausencia por lesiones

Coutinho, que era un titular habitual de Tite, estaba alejado de la ‘Canarinha’ desde hacía varios meses por seguidas lesiones y tuvo una nueva oportunidad gracias a un acuerdo que impidió al seleccionador convocar jugadores de clubes brasileños, que tienen partidos decisivos en los próximos días por la Liga.

El jugador del Barça aseguró que está “100%” recuperado de la lesión que tuvo en la rodilla en el menisco de la rodilla izquierda, que lo mantuvo nueves meses de baja y lo obligó a pasar tres veces por el quirófano.

“Claro que no es fácil quedarse tantos meses parados, pero me siento muy bien, físicamente estoy bien y no tengo ni dolor ni molestias, ahora lo que necesito es tiempo para que técnicamente alcance mi mejor nivel”, aseguró.

Brasil, líder de las eliminatorias sudamericanas tras 10 victorias y 1 empate en 11 partidos, con una ventaja de 6 enteros sobre su inmediato escolta (Argentina) y a pocos puntos de garantizar su clasificación a Catar 2022, recibirá a Colombia el 11 de noviembre en la ciudad de Sao Paulo.

Después, la ‘Canarinha’ visitará a Argentina en la ciudad de San Juan el 16 de noviembre en el segundo de sus dos compromisos.

