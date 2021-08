Flamengo es uno de los poderosos clubes brasileños que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en el plantel. Hace poco, el cuadro de Río de Janeiro sumó a Kennedy y a Andreas Pereira, procedentes de Chelsea y Manchester United, respectivamente. Sin embargo, las llegadas de esas dos figuras no son suficientes y la directiva piensa en sumar a otro jugador importante.

De acuerdo con información del portal de Globo Esporte, el experimentado central David Luiz aparece en la lista de deseos de la directiva y el comando técnico pensando en el resto de la temporada. El zaguero actualmente se encuentra en calidad de agente libre, luego de estar dos años con Arsenal.

El central, mundialista con la selección brasileña en el 2014, valora el hecho de retornar a su país para sumarse a una de las instituciones más competitivas en la actualidad (está en la carrera por ganar la Copa Libertadores). En ese sentido, el jugador de 34 años está dispuesto a reducir sus pretensiones salariales y apostar por el ambicioso proyecto deportivo.

No obstante, David Luiz también quiere seguir jugar en Europa. Por ello, el defensor esperará unos días hasta el cierre del mercado por si se presenta una propuesta interesante. De momento, el ex Chelsea ya rechazó ofrecimientos de Olympique Marsella y clubes de Arabia Saudita. El único que le puede animar es Benfica, donde es muy querido y que puede entrar a la ronda de grupos de la Champions League si logra eliminar a PSV.

“Mi idea es ganar, ganar, ganar lo más rápido posible. Trabajo todos los días. Quiero presión, luchar por títulos. Quiero esa sensación de tener que ganar todas las semanas. Por eso siempre he jugado al fútbol y sigo jugando. Quiero sentirme vivo. Las ofertas hasta ahora, no me han tocado el corazón. Quiero mantenerme en un nivel alto. Quizás sea en la Premier League”, declaró hace poco al diario Daily Mail.

Los guiños y el movimiento en redes sociales

Apenas se conoció que la dirigencia de Flamengo intenta hacerse con los servicios de David Luiz, los hinchas del ‘rubronegro’ actuaron mediante las redes sociales. En las últimas horas se ha hecho tendencia y viral la etiqueta “#DavidLuizEnMengao”, en la que los partidarios piden la contratación del central.

Los hinchas del ‘Mengao’ también revisaron las redes sociales de David Luiz y descubrieron que el ex PSG siguió en Instagram al histórico masajista del club, Denir Silva, y jugadores del primer plantel como Diego Ribas, Filipe Luis, Diego Alves, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique y Everton Ribeiro.

El movimiento de David Luiz en redes sociales con las figuras de Flamengo. (Foto: Captura)





