El Atlético Mineiro, campeón en 2021 del ‘Brasileirao’ y la Copa do Brasil, anunció este martes la salida del goleador Diego Costa, ex delantero del Atlético de Madrid y el Chelsea. El director del departamento de fútbol del Mineiro, Rodrigo Caetano, dijo que el delantero, quien se encuentra de vacaciones en Madrid, solicitó la rescisión de su contrato por no haberse adaptado al equipo. La prensa brasileña señala que podría haber recibido ya una oferta del Corinthians.

El campeón brasileño aceptó anticipar su salida sin cobrarle el valor establecido en el contrato como multa rescisoria.

El delantero nacido hace 33 años en Lagarto (Sergipe), estaba sin contrato desde diciembre de 2020 tras desvincularse del Atlético de Madrid. Aceptó en agosto pasado una propuesta del Atlético Mineiro para volver a Brasil tras jugar 16 años en el exterior.

El contrato que firmó entonces lo comprometía con el club de Belo Horizonte hasta finales de 2022, pero Costa, quien también tiene nacionalidad española, pidió la rescisión tras sólo cinco meses.

“Al final de la temporada pasada Diego nos buscó y manifestó su deseo de salir. Los motivos alegados fueron la no adaptación y otros asuntos personales. Intentamos que desistiera de la idea y él aceptó continuar con nosotros hasta el final (del año)”, explicó hoy el dirigente.

Caetano destacó la importancia del delantero en las conquistas del Atlético Mineiro el año pasado, la mejor temporada en la historia del club. Pero admitió que el jugador les manifestó que podía solicitar su salida en cualquier momento. “Siempre nos dejó claro que, en cualquier momento, en caso de que no se sintiese bien aquí y quisiese salir, sería desvinculado. Y eso fue lo acordado”, agregó.

Caetano admitió que ese acuerdo con Costa preveía que ninguna de las dos partes cobraría multa en ese caso. “Tenemos mucho que agradecerle a Diego. Estuvo con nosotros y fue muy importante. Es muy probable que no esté con nosotros en la nueva temporada, pero seguimos las conversaciones. Aún tenemos que llegar a un denominador común”, dijo.

El exjugador de Sporting Club de Braga, Braga, Penafiel, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid y Rayo Vallecano ha recibido una propuesta de Corinthians.

Con Atlético de Madrid, Diego Costa conquistó la Supercopa de la UEFA en 2010, 2012 y 2018 y la Liga española en 2014 y 2021. Y con Chelsea ganó la Premier League en las temporadas 2014-2015 y 2016-2017.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.