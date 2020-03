Fuerte y claro. Conocido por ser un personaje que a la hora de hablar no se guarda nada, Felipe Melo - muy fiel a su estilo- respondió a una pregunta que algunos hinchas en Argentina seguramente se hacían, sobre si ficharía en determinado momento de su carrera por River Plate.

En un diálogo con la cadena de noticias deportivas ‘TyC Sports’, el polémico volante internacional brasileño zanjó por completo esta posibilidad, recalcando además que su corazón está en Palmeiras, club en el que milita desde hace ya unos años. Hincha confeso de Boca Juniors, Felipe Melo aprovechó la entrevista para dejarle un ‘recadito’ a River.

“No jugaría nunca en River, no soy ‘gallina’”, fueron las palabras exactas del futbolista, haciendo hincapié al sobrenombre con el que River es conocido por sus rivales en Argentina. Asimismo, Felipe Melo agregó: “Esto es por pasión, no solo por dinero”, declinando así cualquier oferta que los ‘Millonarios’ pudieran hacerle.

Pero, ¿cómo es que se tocó este tema? Pues resulta que todo ocurrió debido a la admiración que Felipe Melo profesa por Boca, eterno rival de River. Y en la misma línea, dijo: “Me gusta Boca cuando veo el campeonato argentino, pero en la Libertadores soy de Palmeiras”, expresó.

Solo tiene ojos para el ‘Verdao’. Cuestionado sobre si se iría tal vez a otro club brasileño, Felipe Melo insistió en que su amor por la camiseta de Palmeiras está por encima de cualquier otra cosa: “Si me llama cualquier club de Sao Paulo, tampoco iría, porque amo a Palmeiras. Igual ninguno me quiere y tampoco River”, sentenció.

