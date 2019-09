Se derriten por él: la emocionante narración brasileña del gol de Paolo Guerrero por Copa Brasil 2019 [VIDEO]

El narrador brasileño se derritió ante el gol de Paolo Guerrero en el Internacional vs Cruzeiro por las semifinales de vuelta de la Copa Brasil 2019. No solo el Beira-Rio explotó con el tanto del delantero peruano, sino también los comentaristas que siguen el minuto a minuto de este gran duelo.

En un partido de ida y vuelta, con situaciones claras para ambos equipos, el delantero peruano fue clave para que Inter se vaya al descanso con la tranquilidad del marcador a favor. Todo comenzó con una galopada de Nico López, quien lanzó un gran balón para que D'Alessandro tome el balón y, con un centro preciso, Paolo Guerrero y toda su calidad y técnica anote el gol del triunfo parcial.

La emocionante narración brasileña del gol de Paolo Guerrero por Copa Brasil 2019. (Agencias)

PREVIA

Paolo Guerrero lidera el ataque del Internacional que más de dos décadas no clasifica a una final de Copa Brasil. La última vez fue en 1992 donde salió campeón. Por su parte, Cruzeiro ya ha conseguido la Copa, siendo el actual bicampeón y teniendo el récord con seis títulos.



Lejos del liderato en el Brasileirao y eliminado de la Copa Libertadores, el Colorado apunta toda su artillería al título de la Copa de Brasil, pero primero deberá asegurar su presencia en la final del certamen frente al Raposa, con la misión de conservar o ampliar su ventaja en la decisiva serie. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del partido de ida entre ambos equipos.



Cruzeiro, bajo las órdenes de Rogério Ceni, pretende revertir la diferencia aunque el favoritismo no se encuentre de su lado.

" El Inter es un favorito. No tenemos que cargar peso, tenemos que ir con calma, jugar suelto y colocar la pelota en el piso ", destacó el ex portero, quien reemplazó a Mano Menezes en el pasado.

► Nervios en el Real Madrid: el vestuario la toma en contra del ayudante y amigo íntimo de Zidane



► Lo tiene claro: la postura de Brasil por la frustrada llegada de Neymar al Barcelona esta temporada



► Owen criticó duramente a Fabio Capello: "Acabó con mi carrera en Inglaterra"



► Juan Fernando Quintero trabajó con pelota y sueñan con su vuelta ante Boca