Salvo Argentina, las principales ligas de Sudamérica le pusieron un alto al fútbol por el tan temido coronavirus. Brasil, fue una de las que demoró para tomar medidas preventivas. Más de un entrenador salió a criticar el manejo de la federación sobre el tema. Entre ellos, Jorge Jesús, quien hoy dio indicios de tener la enfermedad.

Según informó Flamengo, su entrenador, pasó, junto a todo el plantel, por una prueba para conocer si se encontraban infectados por el COVID-19. El resultado dio positivo débil o no conluyente. Este está siendo verificado.

“Mister está bajo el cuidado del departamento médico de Flamengo y tiene un estado de salud estable. La junta reitera su compromiso durante la pandemia de Coronavirus y anunció la suspensión de la capacitación para el equipo profesional y los equipos juveniles durante al menos una semana", explicó el club por medio de un comunicado".

El comunicado de Flamengo sobre Jorge Jesús.

“Los atletas, los miembros del departamento de fútbol y el cuerpo técnico dieron negativo en Covid-19. Vale la pena mencionar que el departamento de fútbol seguirá las pautas del Ministerio de Salud durante la pandemia de Coronavirus", sentenció Flamengo.

Jorge Jesús ya reclamó por el coronavirus

“Esto no es una broma. Yo no tenía noción de lo que era, me estoy dando cuenta hoy. Es necesario pensar aquí en Brasil que no es sólo en otros países. Es un virus que aparece fácilmente en todas partes”, explicó Jorge tras el partido por el Campeonato Carioca.

El entrenador cree que los futbolistas no estaban con el ánimo necesario para enfrentar un partido de fútbol. “Esto sentimentalmente conmovió al equipo. El hecho de que no haya habido una multitud también se movió. Creo que esto tendrá que parar. Tenemos que defender a los jugadores, no son superhombres”.

